Merdan Yanardağ TCK 301'den beraat etti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 2021’de BirGün’de yayımlanan “Düzenin mafyalaşması!” başlıklı yazısı nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301)" suçlamasıyla yargılanan Yanardağ bugün görülen duruşmaya katılmadı. Avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu.

7 ay 15 gün hapis cezası aldığı davanın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada duruşma savcısı önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar etti. Yanardağ’ın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Yanardağ’ın beraatına karar verdi.

Ayrıca, Yanardağ’ın avukatına 30 bin TL vekalet ücretinin Hazine’den ödenmesine, yargılama giderlerinin de yine Hazine üzerinde bırakılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

BirGün, Merdan Yanardağ’ın “Düzenin mafyalaşması!” başlığıyla kaleme aldığı makaleyi 23 Mayıs 2021’de yayımladı.

Yanardağ makalede kapitalizmin ve sınıflı toplumların yapısal sorunlarından birini, düzenin mafyalaşmasını ele almıştı. Kapitalizmin tarihsel gelişiminde, sermaye birikimi için zaman zaman yasa dışı ve kirli işlerin gerekliliğine vurgu yaparak, mafya veya suç örgütlerinin kapitalizmle iç içe olduğunu yazmıştı.

Bu suç örgütlerinin de kapitalizmin egemen sınıfı olan burjuvazinin çıkarlarını korumak için düzenin gizli, kirli işlerini yürüttüğünü ifade etmişti. Sedat Peker ve Hürriyet Grubu’nun Aydın Doğan’dan alınmasını örnek göstermişti.

Yazıdan sonra Yanardağ hakkında TCK 301’den dava açıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Yanardağ’ın 13 Nisan 2023’te 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak istinaf mahkemesi kararı bozarak Yanardağ’ın yeniden yargılanmasına hükmetti.

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasında Yanardağ, "İstinaf ilamının yerinde olduğunu düşünüyorum. Biz gazeteciyiz, yazım bir kapitalizm eleştirisidir. Düzenin mafyalaşması ifadesi siyaset literatüründe tartışılan bir kavramdır. Bir gazeteci olarak bu şekilde eleştiri yapmam benim kamu görevimdir. Hakaret yoktur dolayısıyla suç oluşmamıştır" demişti.