Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu adli kontrolle serbest

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında başlatılan "cumhurbaşkanına alenen hakaret" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yanardağ ve Özuğurlu TELE1’in Levent’teki stüdyolarına, Demir ise evine gelen polis tarafından alındı. Mevcutlu olarak adliyeye ifade vermeye götürüldü.

Kanal yöneticileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Eylül'de ‘Türkiye'nin Yönü’ programında ekranlara yansıyan "RTE'nin (Recep Tayyip Erdoğan), Netanyahu'dan farkı ne?" altyazısıyla ilgili başlattığı soruşturmada ifade verdi.

Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından savcılık üç ismi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Yanardağ, Özuğurlu ve Demir çıkartıldıkları mahkemede 'yurtdışı çıkış yasağı ve karakola imza' adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Özür dilemişti

Kanal yönetimi, söz konusu altyazının sehven (yanlışlıkla) ekrana yansıdığını açıklamış ve özür dilemişti. Resmi açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“…‘Türkiye’nin Yönü’ programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz altyazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır.

Programda Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz.

Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz.”

Merdan Yanardağ da canlı yayında söz konusu ifadeyi kesin bir dille reddettiklerini belirterek özür dilemişti. Yanardağ şunları söylemişti:

“Ben doğru bulmuyorum. Gazze'de soykırım yapan siyonist faşist Netanyahu ile Erdoğan karşılaştırılamaz. Bu doğru değil. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim bu dil doğru değil. Sağa sola bükmeye gerek yok. KJ'deki ifadeye katılmıyoruz, doğru bulmuyoruz ve reddediyoruz. Bu TELE 1'de yayınlandığı için de özür dileriz. İlgili arkadaşlarla yollarımızı ayırıyoruz. Daha sorumlu davranılması gereken dönemdeyiz. Bu kararı da sabah saatlerinde aldık."

