Merdan Yanardağ 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 10 Nisan 2022 ile 29 Mayıs 2022 arasında BirGün’de yayımlanan köşe yazıları gerekçe gösterilerek yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşması görülen davaya Yanardağ, avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile katıldı. AKP Genel Başkanı Recep ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Suzan Ayça Uğur da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı ayrıca Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu takip etti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre duruşma savcısı, 18 Temmuz 2023’de verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti ve Yanardağ’ın cezalandırılmasını istedi.

AİHM kararlarını hatırlattı

Mütalaaya karşı savunma yapa Yanardağ'ın avukatı Durna, davanın Basın Kanunu’nda belirtilen sürelerde açılmadığı için düşme kararı verilmesini gerektiğini ifade etti.

Durna "Söz konusu yazılar bir bütün olarak siyasi ve sosyolojik analizler içeriyor. Mütalaada yer alan bir husus Cumhurbaşkanının isminin zikredilmesi yönünde. Bu hususun hukuki bir değerlendirme olmadığı açık. Kaldı ki isim zikredilmesinden öte hakaret suçu açısından soyut değerlendirmeler ötesinde suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı tartışılmamıştır. Yazılar defalarca kez okunsa da 'millet iradesine el konulduğu, seçimlere hile karıştırıldığı' gibi sonuçlara varmak mümkün değildir" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Vedat Şörli kararı ile Erdoğan'ın siyasi bir kişilik olduğu ve eleştirilere açık olması yönündeki yüksek mahkeme kararlarını hatırlatan Durna, öncelikle düşme kararı verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise beraat kararı verilmesini talep etti.

"Taraflı yargı" eleştirisi

Yanardağ ise savunmasına, yazılarında hakaret içeren hiçbir kelimenin bulunmadığını söyledi.

Yanardağ, "Davaya konu yazılar bir gazetecilik araştırmasıdır. Gazetecilik kimliğimin yanında bir de akademik kimliğim var. Söz konusu yazılar yeniden biçimlendirilerek kitaplarımda da yer aldı. Yazı serisinde faşizm ve İslamcı faşizm karşılaştırma analizi yapıyorum. Bu yazılarla ilgili hakkımda dava açılması bu tarz analiz çalışmalarını engeller ve siyasi otoriteyi eleştiremez hale geliriz" dedi.

İktidar medyasının sayıca fazlalığına değinen Yanardağ, "Onların bize yazdıklarına bakıldığında küfür bile görmek mümkün. Ama onlara herhangi bir dava açılmamıştır. Bu taraflı yargının sonucudur. Süresinde açılmadığı için düşme kararı verilmesini, aksi kanaat söz konusu ise beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, “cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurları oluşmadığından gazeteci Merdan Yanardağ’ın beraatına hükmetti.

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(HA)