Mercanev Film Günleri 6 Ekim’de başlıyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen Mercanev Film Günleri, 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştirilecek.

17 Eylül 2025’te Ömercan Şamlı anısına açılan Mercanev tarafından düzenlenen Mercanev Film Günleri, yeni bir solukla yola çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren video aktivist-fotoğrafçı Ömercan Şamlı anısına yapılacak film günlerinde, beş ayrı mekanda belgesel ve kısa film gösterimleri olacak.

Toplamda 11 film Ayvalık bulunan Mercanev, 19 Ayvalık, Frans Bistro, Atölye Ayvada ve Savoli’de gösterilecek.

Ömercan Şamlı hakkında

Mercan (Ömercan Şamlı, 1989–2024),

İstanbul doğumlu fotoğraf sanatçısı ve belgeselci. Sanatçı son yıllarda ismindeki "Ö" harfini bilinçli olarak düşürerek "Mercan" adını kullanmaya başladı.

Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2013'te İz TV'de kamera asistanlığı ve görüntü yönetmenliği yaparak görsel üretime adım attı.

Tarlabaşı'nda kentsel dönüşümü konu alan Rantİstanbul projesi, Almanya'da göç ve sınır geçişlerine odaklanan Fluchtwege ve Highways and Exits gibi uluslararası belgesel projelerinde yer aldı.

Berlin'de video kurgu eğitimi aldığı süreçte Leftvision Video Kolektifi ve Artıkişler ile çalıştı; bak.ma arşiv koleksiyonlarının Amsterdam Sosyal Tarih Enstitüsü'nde kataloglanmasına katkıda bulundu. Özellikle 2018 sonrasında Ayvalık, Berlin, Midilli ve İstanbul gibi şehirlerde video ve fotoğraf üretimini sürdürdü. Kurgu, arşiv ve belgesel pratiğini buluntu görüntüler, sahadan kayıtlar ve siyasal hafızaya dair denemelerle genişletti.

Video işlerinden öne çıkanlar arasında Benjamin'in Bavulları, Yüzlerle Konuşmak, 1 veya 2 Tuğla, Hiç Yoktan İyidir, Emek Karşıtı Manifesto ve Koronadan Kaçış Manifestosu yer alıyor.

2020'de Berlin Senatosu "Weltoffenes" Sanatçı Bursu'na layık görüldü. Aynı yıllarda analog siyah-beyaz fotoğrafa yönelerek, İstanbul'un gündelik sokak sahnelerini filmli makinasıyla belgeledi; üretimlerini "analog makinanız ayağınıza geldi" adlı Instagram hesabında paylaştı.

Sanatçı, üretimlerinde gösterişten uzak, etik bir mesafe kuran, ölçülü ve sade bir anlatımı benimsemiştir. Belgesel, fotoğraf ve arşiv alanlarını birlikte düşünerek, görsel hafıza ve kolektif mücadele üzerine yoğunlaşmıştı.

Mercan Aralık 2024'te Tayland'da yaşamını yitirdi.