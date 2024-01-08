Mercan Dede sergisi Casa Botter'de

Neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede’nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarından bir seçki sunan “Sen Potansiyellerle Doğdun” sergisi Beyoğlu’ndaki Casa Botter’de izleyiciyle buluşuyor.

İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde, küratörlüğünü Nurhak Kaya’nın üstlendiği sergi, 4 Şubat’a kadar görülebilir.

Evrende her şeyin, özellikle insanın, bir varoluş sebebi ve sayısız potansiyeli olduğunu izleyiciye hatırlatmayı amaçlayan Mercan Dede, "olan değil, olması gereken; görülen değil, gizli tutulan; maruz kalınan değil, arzu edilen; kabul gören değil, içimizde ukde kalan" anların peşine düşüyor.

Casa Botter (Botter Apartmanı)

Özgün adı "Maison Botter" (Casa Botter) olan bina, art nouveau akımının İstanbul’daki ilk örneği olarak ön çıkıyor. 1881'de Venedik Akademisi’ni bitiren İtalyalı mimar D’Aronco’nun 1893’te II. Abdülhamit’in Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergii Umumisi’nin tasarımı için davet etmesi üzerine İstanbul’a gelmiş ve 1909’a kadar yaşadığı kente birçok değer katmıştı. İBB Miras'ın 2021'de cephe konservasyonu projesiyle gündeme getirildi. İzleyen süreçte Botter Apartmanı’nın kapsamlı restorasyonu ve yeniden işlev kazandırma sorumluluğu da üstlenen İBB Miras, İstanbul’un uzun süre beklediği bir projeyi daha hayata geçirdi. (AÖ)