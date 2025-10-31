Mêran li Fransayê di sala 2024an de 107 jin kuştin

Wezareta Karên Navxweyî ya Fransayê rapora xwe ya tûndkariya mêran a 2024an weşand.
Li gorî raporê di sala 2024an de di navbera hevjînan de bi giştî 138 bûyerên tundkariyê hatine tomarkirin. Ji van 107 jin û 31 mêr bûn. Ev hejmar tê wê wateyê ku li gorî sala berê %11 zêdebûnek çêbûye.
Li gorî nûçeya ANFê wezaretê destnîşan kiriye û gotiye got, “Ji her sê rojan carekê kesek ji ber tundkariya nava malê jiyana xwe ji dest dide.”
Her wiha li gorî daneyên raporê 403 hewldanên kuştinê jî hatin tomarkirin.
RAPORA TÛNDKARIYA MÊRAN–2024
Mêran di sala 2024an de herî kêm 378 jin kuştine
%90ê kuştinan li nava malan pêk hatine
Li gorî raporê %90ê bûyeran li nava malan qewimîne. Di 49 bûyeran de amûrên weke kêr û birek, di 34 bûyeran de jî çekên guleber hatine bikaranîn. Her weha %31ê bûyeran ji ber nîqaşan, %16ê wan jî ji ber cudabûna nepejirandî pêk hatine.
Wezaretê destnîşan kir ku faîl “piraniya wan mêr, hemwelatiyê Fransayê, di navbera 20-49 salî de û kesên bêkar in.”
Her wiha, di sala 2024’an de zêdebûneke berbiçav di rêjeya kiryarên ji 70 salî zêdetir de hatiye dîtin.
Gelek ji faîlan pêştir jî di bûyerên tûndkariyê de cih girtine
%47ê jinên mexdûran hêzên ewlekariyê agahdarkirine ku tûndkarî li wan hatiye kirin û ji %81ê vê komê gilî kirine.
Hat diyarkirin ku tenê jinek ji parastina “telefona xetereya giran” (téléphone grave danger) sûd wergirtiye, du jin biryara parastinê hebûne û faîlek jî di bin çavdêriya edlî de bûye.
Rêxistinên mafên jinan, piştî raporê, bang li hikûmetê kirin ku “mekanîzmayên pêşîlêgirtinê xurt bike û sîstema parastinê bandortir bike.
Raporên tûndkariya mêran
(AY)