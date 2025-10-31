TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 31 Cotmeh 2025 18:59
 ~ Nûkirina Dawî: 31 Cotmeh 2025 19:31
2 xulek Xwendin

Mêran li Fransayê di sala 2024an de 107 jin kuştin

Li Fransayê di sala 2024an de 107 jin ji aliyê hevjîn an jî hevjînê xwe yê berê ve hatine kuştin. Ev hejmar tê wê wateyê ku li gorî sala berê %11 zêdebûnek çêbûye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Mêran li Fransayê di sala 2024an de 107 jin kuştin

Wezareta Karên Navxweyî ya Fransayê rapora xwe ya tûndkariya mêran a 2024an weşand.

Li gorî raporê di sala 2024an de di navbera hevjînan de bi giştî 138 bûyerên tundkariyê hatine tomarkirin. Ji van 107 jin û 31 mêr bûn.  Ev hejmar tê wê wateyê ku li gorî sala berê %11 zêdebûnek çêbûye.

Li gorî nûçeya ANFê wezaretê destnîşan kiriye û gotiye got, “Ji her sê rojan carekê kesek ji ber tundkariya nava malê jiyana xwe ji dest dide.”

Her wiha li gorî daneyên raporê 403 hewldanên kuştinê jî hatin tomarkirin.

Mêran di sala 2024an de herî kêm 378 jin kuştine
RAPORA TÛNDKARIYA MÊRAN–2024
Mêran di sala 2024an de herî kêm 378 jin kuştine
16 Çile 2025

%90ê kuştinan li nava malan pêk hatine

Li gorî raporê %90ê bûyeran li nava malan qewimîne. Di 49 bûyeran de amûrên weke kêr û birek, di 34 bûyeran de jî çekên guleber hatine bikaranîn. Her weha %31ê bûyeran ji ber nîqaşan, %16ê wan jî ji ber cudabûna nepejirandî pêk hatine.

Wezaretê destnîşan kir ku faîl “piraniya wan mêr, hemwelatiyê Fransayê, di navbera 20-49 salî de û kesên bêkar in.”

Her wiha, di sala 2024’an de zêdebûneke berbiçav di rêjeya kiryarên ji 70 salî zêdetir de hatiye dîtin.

Gelek ji faîlan pêştir jî di bûyerên tûndkariyê de cih girtine

%47ê jinên mexdûran hêzên ewlekariyê agahdarkirine ku tûndkarî li wan hatiye kirin û ji %81ê vê komê gilî kirine.

Hat diyarkirin ku tenê jinek ji parastina “telefona xetereya giran” (téléphone grave danger) sûd wergirtiye, du jin biryara parastinê hebûne û faîlek jî di bin çavdêriya edlî de bûye.

Rêxistinên mafên jinan, piştî raporê, bang li hikûmetê kirin ku “mekanîzmayên pêşîlêgirtinê xurt bike û sîstema parastinê bandortir bike.

Raporên tûndkariya mêran
Raporên tûndkariya mêran
4 Cotmeh 2023
Li Tirkiyeyê mêran di sala 2024an de hêrî kêm 378 jin û 43 zarok kuştine. Mêran di heman salê de herî kêm tecawiz li 16 jinan kirine, 229 zarok istismar kirine, tacîz li 131 jinan kirine, 645 jin birîndar kirine û bi darê zorê karê seksê bi 772 jinan dane kirin. Çapemeniyê ji bo mirina 315 jinan gotiye “bi guman e”.

(AY)

