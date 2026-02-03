TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 03.02.2026 18:46 3 Sibat 2026 18:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.02.2026 10:33 4 Sibat 2026 10:33
Xwendin Xwendin:  6 xulek

RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - KANÛNA PAŞÎN 2026

Mêran di Kanuna Paşiyê de 16 jin kuştin

Mêran di meha Kanuna Paşiyê de herî kêm 49 jin birîndar kirine û herî kêm 12 zarokên keç û kur îstismar kirine.

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Mêran di Kanuna Paşiyê de 16 jin kuştin
Fotograf: jineoloji

Li gor nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Kanuna Paşiyê de bi kêmanî 16 jin û 4 zarok kuştine.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 49 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 12 zarokên keç û kur kiriye, bi kêmanî 10 jin tacîz kirine. Her weha mêran di meha Kanuna Paşiyê de 157 jin neçarî karkeriya seksê kirin.

Saziyên çapemeniyê di meha Kanuna Paşiyê de ji bo mirinên 39 jinan û 14 zarokan gotine “mirinên bigûman” e.

Ji bo hemû raporên tûndkariya mêran yên bianetê bitikîne

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatine

Agirî (1), Aksaray (1), Antalya (1), Dîlok (1), Aydin (1), Balıkesir (1), Êlih (1), Burdur (3), Çorum (1), Denizli (2), Colemêrg (1), İzmir (2), Karabuk (2), Kutahya (1), Meletî (1), Manisa (2), Mêrdîn (2), Mugla (4), Nevşehir (2), Ordu (2), Sakarya (1), Samsun (1), Sêrt (1), Sinop (1), Tekirdag (1), Riha (1), Zonguldak (1)

Bajarên ku mirinên zarokan ên bigûman lê pêk hatine

Aksaray (1), Antalya (2), Hatay (1), İzmir (1), Kayseri (3), Kutahya (1), Manisa (1), Mêrdin (3), Sêrt (1)

Kuştin

Mêran di meha Kanuna Paşiyê de bi kêmanî 16 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 28 bû. Tevî biryara jêdûrxistinê mêran du jin kuştin.

Jinên ku mêran ew di Kanuna Paşiyê de kuştin

Durdona Khokimova, Esra M., Fatma Demircan, Gözde Akbaba, Helin K., İsmihan T., Mihriban Yılmaz, Nida T., Nora Dzuliashvili, Pınar K., Rukiye Ç., Satı B., Songül C., Süheyla Ö., Sümeyya K.A., Ülker K.

Bajarên ku mêran ew lê kuştin

Ankara (2), Antalya (3), Bartın (1), Çorum (1), İstanbul (2), İzmir (2), Konya (2), Mêrdin (2), Manisa (1)

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 5  jin kuştin e. Her weha çapemeniyê “hêcata” kuştina 11 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 10 jin kuştine. Endamên malbatê yên weke bav/kur 5 jin kuştine. Jinekê zavayê wê ew kuştiye.

Mêran 11 jin li nava malan, 4 jin jî li qadên derveyî malan kuştine. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêran jinekê li kîderê kuştiye.

Mêran bi çekên guleber 11 jin, bi amûrên birînê yên weke kêr û birekê 2 jin kuştine. Mêran du jin bi fetisandinê û jinekê bi lêdanê kuştiye.

Pêvajoya hiqûqî

Herî kêm 25 faîl hebûn ku jin kuştine. 12 faîl hatin girtin. 6 faîlan xwe kuştin. 5 faîl hatın desteserkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî a du faîlan nenivîsiye.

Kuştina zarokan

Mêran di meha Kanuna Paşiyê de herî kêm 4 zarok kuştin. Ev hejmar par di heman mehê de 4 bû.

Sê zarok bavê wan ew kuştiye. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku zarokekê kuştiye nas e an ne nas e.

Mêran bi çekên guleber sê zarok û zarokek jî bi amûra birînê  kuştine.

Bajarên ku mêran zarok lê kuştine

Adana (3), Antalya (1)

Zarokên ku mêran ew kuştine

Sena C., Muhammed Y., Ada A. Mert A.

Pêvajoya hiqûqî

3 faîl hebûn ku zarok kuştine. 2 Faî hatin girtin, Faîlek xwe kuşt.

Tacîz

Mêran di meha Kanûna Pêşiya 2026an de herî kêm tacîz li 10 jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 11 bû.

Mêran li qadên derveyî mal yên weke kolan, mixaze, wesayîtê cemaweriyê û nexweşxane tacîz li jinan kirine.

Jinekê seyaq, jinekê hîndekar, jinekê rêwiyek ew tacîz kir.

Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku tacîz li 7 jinan kirine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye

Aksaray (1), Antalya (1), Balıkesir (1), Bolu (1), Xarpêt (2), Stenbol (1), İzmir (1), Kocaeli (1), Sakarya (1)

Pêvajoya hiqûqî

11 faîl hebûn ku jin tacîz kirine. Derbarê 6 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin, sê faîl hatin desteserkirin. Faîlek bi şertê kontrola edlî serbest bû. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî a faîlek nenivîsiye.

Îstismara li zarokan

Mêran di meha Kanuna Paşiyê de îstîsmar bi kêmanî li 12 zarokên keç û kur kirine. Par ev hejmar di heman mehê de dîsa 13 bû.

Mêran li qadên derveyî malan yên weke dibistan û qursa qur’anê îstismar li 10 zarokan kirin. Li nava malan jî îstismar li du zarokan kirine.

Du zarok dersdêrê wan, du zarok destgirtiyê wan, zarokek bavê wê, zarokek patronê wê, zarokek rojnamegerekî ew îstismar kir. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku herî kêm 5 zarok îstismar kiriye nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran lê îstismar li zarokan kirine

Balıkesir (1), Êlih (1), Bolu (1), Bursa (1), Isparta (1), İstanbul (1), İzmir (1), Sakarya (1), Samsun (1), Sêwas (1), Riha (1), Uşak (1)

Pajêvoya hiqûqî

14 faîl hebûn ku îstismar li zarokan kirine. 4 faîl hatin girtin. 5 faîl hatin desteserkirin. Derbarê 2 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî a du faîlan nenivîsiye û ya faîlek weke “reviye” nivîsiye.

Êrîşa zayendî / Tecawiz

Di meha Kanûna Pêşiya 2026an de çapemeniyê tu buyerên êrişa zayendî nenivîsiye. Ev nayê wê wateyê ku tu bûyer neqewimîye.

Tundkarî / Birîndarkirin

Mêran di meha Kanuna Paşiyê de bi kêmanî 49 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 39 bû.

Herî kêm 4 jin bi birîndarî rakirin nexweşxaneyê. Di nav mêrên ku tûndkarî li jinan kirine de polîs û dadger jî hene.

Bi kêmanî 31 jin hevjîn, hevjînê berê û destgirtiyê wan ew birîndar kirine. Jinekê dadger, jinekê cîranê wê, jinekê hevalê wê yê kar ew birîndar kiriye. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku herî kêm 15 jin birîndar kirine nas e an ne nas e.

Mêran, ji ber ku “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî 25 jin birîndar kirin. Mêran jinekê ji ber xespê birîndar kirine. Çapemeniyê hêceta birîndarkirina 23 jinan nenivîsiye.

Mêran derb li 39 jinan xistin û birîndar kirin. 3 jin bi çekên guleber birîndar kirin. Her weha 2 jin bi amûrên birînê birîndar kirine. Mêran du jin bi şewitandinê birîndar kiriye. Jinekê bi wesayîtê birîndar kirine. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêran du jin bi çi / çawa birîndar kiriye.

Mêran li nava malan 27 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 20 jin birîndar kirin.Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêran du jin li kîderê birîndar kirine.

Bajarên ku mêran tûndkarî lê li jinan kirine

Adana (4), Ankara (3), Dîlok (3), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (2), Edirne (19), İstanbul (6), İzmir (1), Karabük (1), Kayseri (1), Manisa (1), Mêrdîn (1), Samsun (3), Tekirdag (7)

Pêvajoya hiqûqî

49 faîl hebûn ku jin birîndar kirine. Tenê 8 faîl hatin girtin. Derbarê 30 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. 4 kes hatine desteserkirin. Faîlek xwe kuşt. Derbarê faîlek de biryara jêdûrxistinê hat dayîn. Çapemeniyê ji bo rewşa faîlek gotiye “reviye” û ji bo rewşa 4 faîlan jî tiştek nenivîsiye.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Kanuna Paşiyê de bi kêmanî 157 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 61 bû. Di nav wan de zarok jî hebûn. Ji wan 17 jin welatiyên Tirkiyeyê nebûn.

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin

Adana  (12), Adıyaman (3), Ankara (2), Antalya (4), Çanakkale (6), Eskişehir (15), İstanbul (7), İzmir (28), Kars (21), Kayseri (19), Kocaeli (6), Manisa (3), Maraş (19), Sakarya (12).

Pêvajoya hiqûqî

105 faîl hebûn. Ji wan 71 hatin girtin. 34 faîl hatin desteserkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rapora Tûndkariya Mêran Rapora Tûndkariya Mêran a bîanetê
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
RAPORA TÛNDKARIYA MÊRAN–2025
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
22 Çile 2026
Mêran di sala 2025an de herî kêm 299 jin kuştine
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - KANÛNA PÊŞÎN 2025
Mêran di Kanûna Pêşiyê de 28 jin kuştin
7 Çile 2026
Mêran di Kanûna Pêşiyê de 28 jin kuştin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - MİJDAR 2025
Mêran di Mijdarê de 25 jin kuştin
3 Kanûn 2025
Mêran di Mijdarê de 25 jin kuştin
25Ê MİJDARÊ ROJA TÊKOŞÎNA Lİ DİJÎ TÛNDKARIYA Lİ SER JİNAN
2020-2025: Mêran herî kêm 1923 jin kuştine, 4436 jin birîndar kirine
25 Mijdar 2025
2020-2025: Mêran herî kêm 1923 jin kuştine, 4436 jin birîndar kirine
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - COTMEH 2025
Mêran di Cotmehê de 22 jin kuştin
5 Mijdar 2025
Mêran di Cotmehê de 22 jin kuştin
Biçe serûpelê