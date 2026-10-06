TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.10.2026 12:40 6 Cotmeh 2026 12:40
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.10.2026 14:04 6 Cotmeh 2026 14:04
Xwendin Xwendin:  7 xulek

RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - ÎLON 2026

Mêran di Îlonê de 27 jin kuştin

Mêran di meha Îlonê de herî kêm 52 jin birîndar kirin û herî kêm 19 zarokên keç û kur îstismar kirine.

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Mêran di Îlonê de 27 jin kuştin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li gorî nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 27 jin kuştin. Mêran, herî kêm 4 mêrên ku li gel jinan bûn jî kuştin.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 52 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 19 zarokên keç û kur kirin, bi kêmanî 28 jin tacîz kirin. Her weha mêran di meha Îlonê de 26 jin neçarî karkeriya seksê kirin.

Mêran di heşt mehên destpêkê ên sala 2026an de 222 jin kuştin.

Saziyên çapemeniyê di meha Îlonê de ji bo mirinên 31 jinan û 14 zarokan gotine “mirinên bigûman” e.

Ji bo hemû raporên tûndkariya mêran yên bianetê bitikîne

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatine

Semsûr (2), Aksaray (1), Amasya (1), Dîlok (2), Aydin (2), Bolu (1), Bursa (1), Çorum (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Stenbol (1), Karaman (2), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırşehir (1), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (3), Mersin (1), Muğla (3), Ordu (1), Riha (2).

Bajarên ku mirinên zarokan ên bigûman lê pêk hatine

Semsûr (1), Aydın (1), Colemêrg (1), İzmir (1), Konya (1), Mêrdîn (1), Mugla (2), Samsun (1), Riha (4), Wan (1).

Daneyên Tundkariya Mêran 2026-2024

Di neh mehên destpêkê ên sala 2026an de mêran, 222 jin kuştin, tacîz li 160 jinan kirin, 175 zarok îstîsmar kirin, tundkarî li 447 jinan kirin, tecawiz li 9 jinan kirin. Mêran bi kêmanî 871 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Çapemeniyê ji bo mirina 372 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 17 zarok kuştine.

Di neh mehên destpêkê ên sala 2025an de mêran, 224 jin kuştin, tacîz li 164 jinan kirin, 169 zarok îstîsmar kirin, tundkarî li 561 jinan kirin, tecawiz li 8 jinan kirin. Mêran bi kêmanî 805 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Çapemeniyê ji bo mirina 347 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 51 zarok kuştin.

Di neh mehên destpêkê ên sala 2024an de mêran, 278 jin kuştin, tacîz li 60 jinan kirin, 117 zarok îstîsmar kirin, tundkarî li 443 jinan kirin, tecawiz li 11 jinan kirin. Bi kêmanî 327 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Çapemeniyê ji bo mirina 211 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 32 zarok kuştin.

Kuştin

Mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 27 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 24 bû.

Jinên ku mêran ew di Îlonê de kuştin

Ayfer Ç., Ayşe K., Ayşe Pabuccu, Ayşegül C., Ayşegül Yaşar, Berfin Zelal Kaya, Betül A., Buse A.G., Cemile Engel, Didar F., Dilek B., Emine Ç., Fadime S., Fadime Ü., Fatma Çiğil, Gül T., Hasret E., Hayriye Ü., İpek İ., Kezban Kabukçu, Merve K., N.K., Nalan Temelkıran, Narin S., Nursel Akyol, Seher G., Yasemin Yanık.

Bajarên ku mêran jin lê kuştin

Adana (1), Dîlok (1), Ankara (1), Antalya (2), Êlih (1), Çorum (1), Denizli (1), Amed (2), Xarpêt (1), Hatay (1), Isparta (1), Stenbol (1), Konya (1), Kocaeli (1), Kutahya (1), Manisa (2), Mereş (1), Mersin (1), Mugla (1), Osmaniye (2), Sakarya (2), Tekirdag (1).

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 9  jin kuştin. Jinekê jî ji ber xespê kuştin.

Her weha çapemeniyê “hêcata” kuştina 17 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 21 jin kuştine. Endamên malbatê yên weke bav/kur, nevî 2 jin kuştin. Jinekê destgirtiyê keça wê yê berê, jinekê cîranê wê û jinekê jî diz ew kuşt.

Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku jinekê kuştiye nas e an ne nas e.

Mêran 12 jin li nava malan, 15 jin jî li qadên derveyî malan kuştine. Mêran bi çekên guleber 16 jin, bi amûrên birînê yên weke kêr û birekê 6 jin kuştine. Mêran 2 jin bi fetisandinê, jinekê jî bi şewitandinê kuştin.

Pêvajoya hiqûqî

Herî kêm 31 faîl hebûn ku jin kuştine. 21 faîl hatin girtin, 7 faîlan xwe kuştin. 3 faîl serbest bû.

Kuştina Zarokan

Mêran di Îlonê de du zarok kuştin. Par di heman mehê de ev hejmar 9 bû.

Bavê zarokan ew kuştin. Her du zarok jî bi çekên guleber hatin kuştin.

Navên zarokên ku mêran ew kuştine

Efnan, Muhammed P.

Bajarên ku mêran zarok lê kuştine

Êlih (2)

Pêvajoya hiqûqî

Faîlek hebû û wî jî xwe kuşt.

Tacîz

Mêran di meha Îlona 2026an de herî kêm tacîz li 28 jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 10 bû.

Mêran li qadên derveyî mal yên weke kolan, mixaze, wesayîtê cemaweriyê û nexweşxane tacîz li 27 jinan kirin. Mêran li nava malê jinekê tacîz kir.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye

Enqere (4), Antalya (7), Aydin (1), Eskişehir (1), Stenbol (4), Mugla (2), Ordu (1), Samsun (1), Sakarya (2), Zonguldak (1). Çapemeniyê 4 bajar nenivîsiye.

Pêvajoya hiqûqî

21 faîl hebûn ku jin tacîz kirin. 9 faîl hatin girtin û derbarê 2 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. Pêvajoya hiqûqî ya du faîlan didome. Du faîl hatin desteserkirin. Du faîl serbest bû. Faîlek bi şertê kontrola edlî serbest bû. Faîlek birin nexweşxaneyê. Faîlek ji wezîfeyê hat girtin.

Êrişa zayendî / Tecawiz

Di Îlonê de mêran tecawiz li sê jinan kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 1 bû.

Jinekê mêrê wê tecawiz lê kiriye. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka 7 mêrên ku tecawiz li du jinan kirine kî ne.

Mêran li nava malan tecawiz li jinekê û li derveyê malan li du jinan kirine.

Bajarê ku tecawiz lê pêk hatiye

Antalya (1), Samsun (1), İzmir (1).

Pêvajoya Hiqûqî

8 faîl hebûn ku tecawiz li jinan kirine. 2 faîl hatin desteserkirin. Derbarê 6 faîlan de biryara girtinê hat dayîn.

Îstismara li zarokan

Mêran di meha Îlonê de îstîsmar bi kêmanî li 19 zarokên keç û kur kirin. Par ev hejmar di heman mehê de dîsa 18 bû.

Zarokek bavê wê, zarokek dersdêrê wê ew îstismar kirine.

Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku herî kêm 17 zarok îstismar kirine nas e an ne nas e.

Mêran li nava malan îstismar li zarokek û li derveyê malan li 18 zarokan kirin.

Bajarên ku mêran lê îstismar li zarokan kirine

Dîlok (1), Antalya (1), Bartın (1), Çanakkale (2), Amed (1), Eskişehir (2), İstanbul (3), Konya (1), Samsun (2), Sêwas (1), Tekirdag (2), Zonguldak (2).

Pajêvoya hiqûqî

14 faîl hebûn ku îstismar li zarokan kirine. 17 faîl hatin girtin. 4 faîl hatin desteserkirin. Faîlek revî. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya 4 faîlan nenivîsiye.

Tundkarî / Birîndarkirin

Mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 52 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 71 bû.

Herî kêm 6 jin bi birîndarî rakirin nexweşxaneyê. Bi kêmanî 52 jin hevjîn, hevjînê berê û destgirtiyê wan ew birîndar kirine. 8 jin xizmên wan û du jin cîranê wan ew birîndar kirin.

Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku herî kêm 9 jin birîndar kirine nas e an ne nas e.

Mêran, ji ber ku “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî 2 jin birîndar kirin. Çapemeniyê hêceta birîndarkirina 50 jinan nenivîsiye.

Mêran herî kêm 5 jin bi çekên guleber birîndar kirin. Her weha 4 jin bi amûrên birînê birîndar kirine. Mêran 41 jin bi lêdanê birîndar kirine.

Mêran li nava malan 38 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 14 jin birîndar kirin.

Bajarên ku mêran tûndkarî lê li jinan kirine

Adana (2), Aksaray (1), Dîlok (1), Antalya (1), Bursa (3), Denizli (1), Edirne (19), Eskişehir (1), Isparta (1), Stenboll (6), Kayseri (1), Kocaeli (1), Kutahya (1), Manisa (2), Mêrdin (1), Mersin (1), Osmaniye (1), Samsun (4), Tokat (1), Riha (3)

Pêvajoya hiqûqî

54 faîl hebûn ku jin birîndar kirine. Tenê 15 faîl hatin girtin. Derbarê 26 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. 11 kes hatine desteserkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya 2 faîlan nenivîsiye.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 26 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 8 bû. Di nav wan de zarok jî hebûn.

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin

Adana (11), Mugla (15)

Pêvajoya hiqûqî

Herî kêm 25 faîlên mêr hebûn ku jin neçarî karkeriya seksê kirin. 15 faîl hatin girtin û 8 faîl hatin desteserkirin. Du faîl serbest bûn.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
rapora tundkariya mêran Rapora Tundkariya Mêran a bianetê Tûndkariya mêran
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - TEBAX 2026
Mêran di Tebaxê de 25 jin kuştin
8 Îlon 2026
Mêran di Tebaxê de 25 jin kuştin
Bavê Rojîn Kabaîşê: Kesên ku dixwazin bûyerê binuximîne derketine holê
26 Tebax 2026
Bavê Rojîn Kabaîşê: Kesên ku dixwazin bûyerê binuximîne derketine holê
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - TÎRMEH 2026
Mêran di Tîrmehê de 28 jin kuştin
6 Tebax 2026
Mêran di Tîrmehê de 28 jin kuştin
Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin
20 Tîrmeh 2026
Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - HEZÎRAN 2026
Mêran di Hezîranê de 30 jin kuştin
8 Tîrmeh 2026
Mêran di Hezîranê de 30 jin kuştin
Biçe serûpelê