TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 04.11.2026 14:52 4 Mijdar 2026 14:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.11.2026 16:07 4 Mijdar 2026 16:07
Xwendin Xwendin:  6 xulek

RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - COTMEH 2026

Mêran di Cotmehê de 20 jin kuştin

Mêran di meha Cotmehê de herî kêm 45 jin birîndar kirin û herî kêm 9 zarokên keç û kur îstismar kirine.

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Mêran di Cotmehê de 20 jin kuştin
Fotograf: Jineoloji
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li gorî nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Cotmehê de bi kêmanî 20 jin kuştin. Mêran, herî kêm 3 mêrên ku li gel jinan bûn jî kuştin.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 45 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 9 zarokên keç û kur kirin, bi kêmanî 7 jin tacîz kirin. Her weha mêran di meha Cotmehê de 45 jin neçarî karkeriya seksê kirin.

Mêran di 10 mehên destpêkê ên sala 2026an de 242 jin kuştin.

Saziyên çapemeniyê di meha Cotmehê de ji bo mirinên 32 jinan û 9 zarokan gotine “mirinên bigûman” e.

Ji bo hemû raporên tûndkariya mêran yên bianetê bitikîne

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatine

Aksaray (1), Dîlok (1), Antalya (2), Aydın (2), Êlih (1), Burdur (2), Erzingan (1), Erzîrom (1), Giresun (1), Colemêrg(1), Stenbol (2), Kastamonu (2), Kocaeli (1), Meletî (1), Mêrdîn (2), Mereş (1), Mersin (2), Mugla (2), Nigde (1), Sakarya (1), Sêrt (1), Riha (1), Zonguldak (2)

Bajarên ku mirinên zarokan ên bigûman lê pêk hatine

Semsûr (1), Amasya (1), Dîlok (1), Ankara (1), Aydın (1), Denizli (1), Mereş (1), Riha (2)

Daneyên tundkariya mêran yên 2026an

Di deh mehên destpêkê ên sala 2026an de mêran, 242 jin kuştin, tacîz li 167 jinan kirin, 184 zarok îstîsmar kirin, tundkarî li 492 jinan kirin, tecawiz li 15 jinan kirin. Mêran bi kêmanî 916 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Çapemeniyê ji bo mirina 404 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 17 zarok kuştine.

Kuştin

Mêran di meha Cotmehê de bi kêmanî 20 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 22 bû.

Jinên ku mêran ew di Cotmehê de kuştin

Aleyna A., Asiye İ., Asiye K., Asliye A., Aynur Ekici, Canan Yıldırım, Ebru Serep, Elif K., Emel Bozkuş, Fadime Akbal, Füsun Yuluğural, Gökçe Alkan, Gülşah Oktay, Kumsal Kayan, Melek A., Özge Penbegül, Perihan A., Pınar Güneş, Sevda Dinler, Vennaz E.

Bajarên ku mêran jin lê kuştin

Adana (1), Ankara (2), Antalya (1), Aydın (3), Bursa (2),  Erzîrom (1), İzmir (3), Kırklareli (1), Kocaeli (1), Konya (2), Meletî (1), Osmaniye (1), Trabzon (1).

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 10  jin kuştin. Jinekê jî ji ber ku nexwestiye bibe destgirtî meran ew kuştin.

Her weha çapemeniyê “hêcata” kuştina 9 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 15 jin kuştine. Endamên malbatê yên weke bav/kur, nevî 4 jin kuştin. Jinekê cîranê wê ew kuşt.

Mêran 10 jin li nava malan, 10 jin jî li qadên derveyî malan kuştine.

Mêran bi çekên guleber 14 jin, bi amûrên birînê yên weke kêr û birekê 2 jin kuştine. Mêran 2 jin bi şewitandinê û du jin jî bi lêdanê kuştin.

Pêvajoya hiqûqî

Herî kêm 25 faîl hebûn ku jin kuştine. 17 faîl hatin girtin, 6 faîlan xwe kuştin. Faîlek hat desteserkirin û çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya faîlek nenivîsiye.

Tacîz

Mêran di meha Cotmeha 2026an de herî kêm tacîz li 7 jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 14 bû.

Mêran li qadên derveyî mal yên weke kolan, mixaze, wesayîtê cemaweriyê û nexweşxane tacîz li 6 jinan kirin. Mêran li nava malê jinekê tacîz kir.

Dersdêr, rêwî û karmendê nexweşxaneyê tacîz li 3 jinan kirin. Çapemeniyê nenivîsiye ku bê ka merê ku 3 jin tacîz kiriye nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye

Adana (1), Aydın (2), İstanbul (2), İzmir (1), Kocaeli (1).

Pêvajoya hiqûqî

12 faîl hebûn ku jin tacîz kirin. 8 faîl hatin girtin û derbarê faîlek de lêpirsîn hat destpêkirin. Faîlek hat desteserkirin. Du faîl serbest bûn.

Êrişa zayendî / Tecawiz

Li gorî daneyên k udi medyayê de cih digirin, di Cotmehê de mêran tecawiz li jinekê kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 2 bû.

Jinekê xizmê wê tecawiz lê kiriye.

Mêran li nava malan tecawiz li jinekê kiriye û ew jin astengdar bûye.

Bajarê ku tecawiz lê pêk hatiye

Samsun (1).

Pêvajoya Hiqûqî

Faîlek hebû ku tecawiz li jinekê kiriye ew jî hate girtin.

Îstismara li zarokan

Mêran di meha Cotmehê de îstîsmar bi kêmanî li 9 zarokên keç û kur kirin. Par ev hejmar di heman mehê de dîsa 14 bû.

Zarokek bavê wê, zarokek xizmê wê  zarokek fermanber, zarokek xebatkarê qursa quranê, zarokek xwediyê markete û du zarok jî xebatkarên nexweşxaneyê ew îstismar kirin.

Bajarên ku mêran lê îstismar li zarokan kirine

Adana (1), Aydın (1), İstanbul (1), Sakarya (2), Riha (4).

Pajêvoya hiqûqî

25 faîl hebûn ku îstismar li zarokan kirine. 5 faîl hatin girtin. 17 faîl hatin desteserkirin. Derbarê 2 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. Faîlek serbest bû.

Tundkarî / Birîndarkirin

Mêran di meha Cotmehê de bi kêmanî 45 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 79 bû.

Herî kêm 6 jin bi birîndarî rakirin nexweşxaneyê. Bi kêmanî 37 jin hevjîn, hevjînê berê û destgirtiyê wan ew birîndar kirine. Jinekê zavayê wê, jinekê birayê wê, jinekê hevalê wê, jinekê mişteriyê wê, jinekê patronê wê ew birîndar kiriye.

Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku herî kêm 3 jin birîndar kirine nas e an ne nas e.

Mêran, ji ber ku “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî 5 jin birîndar kirin. Çapemeniyê hêceta birîndarkirina 39 jinan nenivîsiye.

Mêran herî kêm 36 jin bi lêdanê birîndar kirin. Her weha 8 jin bi amûrên birînê birîndar kirine. Mêran jinekê ji şaneşînê avêtiye û ew birîndar kiriye.

Mêran li nava malan 34 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 11 jin birîndar kirin.

Bajarên ku mêran tûndkarî lê li jinan kirine

Adana (2), Antalya (2), Dîlok (2), Aydın (2), Bursa (2), Edirne (23), Eskişehir (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kocaeli (2), Meletî (3), Mereş (1), Ordu (1), Zonguldak (1).

Pêvajoya hiqûqî

44 faîl hebûn ku jin birîndar kirine. Tenê 8 faîl hatin girtin. Derbarê 27 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. 4 kes hatine desteserkirin. 2 faîl serbest bûn û 2 faîlan jî xwe kuştin. Her weha çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya faîlek nenivîsiye.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Cotmehê de bi kêmanî 45 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 150 bû. Di nav wan de zarok jî hebûn. 10 jin hemwelatiyê Tirkiyeyê nebûn.

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin

Eskişehir (19), Konya (10), Nevşehir (16)

Pêvajoya hiqûqî

Herî kêm 50 faîlên mêr hebûn ku jin neçarî karkeriya seksê kirin. 19 faîl hatin girtin û 29 faîl hatin desteserkirin. Du faîl serbest bûn.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rapora Tûndkariya Mêran a bîanetê Rapora Tûndkariya Mêran
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Îtiraza ji bo astengkirina tehliyeya Mehmet Saît Yildirim hatibû kirin, nehat qebûlkirin
12 Cotmeh 2026
Îtiraza ji bo astengkirina tehliyeya Mehmet Saît Yildirim hatibû kirin, nehat qebûlkirin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - ÎLON 2026
Mêran di Îlonê de 27 jin kuştin
6 Cotmeh 2026
Mêran di Îlonê de 27 jin kuştin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - TEBAX 2026
Mêran di Tebaxê de 25 jin kuştin
8 Îlon 2026
Mêran di Tebaxê de 25 jin kuştin
Bavê Rojîn Kabaîşê: Kesên ku dixwazin bûyerê binuximîne derketine holê
26 Tebax 2026
Bavê Rojîn Kabaîşê: Kesên ku dixwazin bûyerê binuximîne derketine holê
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - TÎRMEH 2026
Mêran di Tîrmehê de 28 jin kuştin
6 Tebax 2026
Mêran di Tîrmehê de 28 jin kuştin
Biçe serûpelê