Li gor daneyên rojane yên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û neteweyî berhev kirîn, mêran di navbera 1ê Kanûna Paşiyê û 23ê Kanûna Mijdara 2026an de wate di 327 rojan de hêrî kêm 261 jin kuştine, herî kêm 524 jin birîndar kirine. Her weha di heman qonaxê de çapemeniyê ji bo mirina 439 jinan gotiye “biguman” e.
Kê jin kuştine?
Hezkirî, hevjînê berê, destgirtî û hevjîn herî kêm 192 jin kuştine. Zava/zavayê berê 7 jin kuştine. Endamên malbatê yên weke nevi, kur û bav 22 jin kuştine. 8 jin dizê ku ketiye mala wan ew kuştine. Jinekê xwendekarê wê ew kuştiye. Pênc jin cîranê wan ew kuştine. Çapemeniyê nenivisiye bê ka mêrên ku 27 jin kuştine nas an ne nas e.
Mêran jin li kîderê kuştine?
Mêran 165 jin li nava malê, 95 jin jî li qadên derve yên weke nexweşxane, dibistan, market û kolanan kuştine. Çapemeniyê nenivîsiye ku bê ka mêran jinekê li kîderê kuştiye.
Mêran jin çawa/bi çi kuştine?
Mêran 168 jin bi çekên gulexwar kuştine. 58 jin bi alavên weke kêr, balte û birrekê kuştine. Mêran 13 jin bi lêdanê, 17 jin bi fetisandinê, 6 jin bi şewitandinê kuştine. Her weha mêran du jin jî ji şaneşînê avêtine û kuştine. Çapemeniyê nenivîsandiye bê ka meran herî kêm 2 jin çawa kuştine.
Bajarên ku mêran jin herî zêde lê kuştine
Stenbol: 26 jin
Antalya: 16 jin
Enqere: 15 jin
Bursa: 13 jin
Konya / Mugla: 11 jin
Ji 5ê Kanûna Paşîn a 2020an ve agahî ji xwendekara Zanîngeha Mûnzûrê Gulîstan Dokuyê nayê girtin.
Navên jinên ku di navbera 1ê Kanûna Paşîn - 23yê Mijdara 2026an de ji aliyê mêran ve hatine kuştin
Kanûna Paşîn: Durdona Khokimova, Esra M., Fatma Demircan, Gözde Akbaba, Helin K., İsmihan T., Mihriban Yılmaz, Nida T., Nora Dzuliashvili, Pınar K., Rukiye Ç., Satı B., Songül C., Süheyla Ö., Sümeyya K.A., Ülker K.
Sibat: Alev Koç, Azize C., Aylin P.D., Aysun İmam, Beyzanur U.C., Cemile Yıldırım, Ceren Işık, Emine Ö., Emine Yusuf, Filiz Ş., Gönül A., Gül Seher Göksan, Gülten Ü., İlknur Kor, Kadriye A., Nurcan Bozyel, Nuran Çakaloğlu, Özlem A., Saliha T., Selma Y., Songül H., Zeynep Avaz
Adar: Aleyna Yaray, Ayşe Eken, Aynur K., Başak Zeliha Y., Emel A., Fatma Nur Çelik, Fatma Girgin, Gamze S., Gamze Y., Havva Çubukçu, Hayal Alkış, İrem B., Kısmet E., Meryem Ateş, Meryem A., Mizgin Karademir, Nagihan Karadeniz, Nasıra Saigi, Nazire K., Nesrin A., Nigar Aslan, Nur Almuhammet, Özge D., Sakine A., Semanur A., Semiha D., Sermin B., Shaımas A., Songül A., Şadiye Nur, Şükran Cengiz, Vesile E.
Nîsan: Ayşe Karademir, Bahar A., B.I., Cangül Ç., Ceylinaz Ş., Deniz B., Elif K., Fatma Ekinci, Fatma K., Hatice Kocaefe, Hatice Kübra Duran, Hatice Yeysikan, Kerime A., Maise Bayramova, Medine H., Medine K., Müslümat Özer, Nazlı Yılmaz, Nurcan Ç., Ruhan Çalu, Selver S., Serap Yılmaz, Serpil Özlem Argüden, Sevimgül Bodur, Şahsenem Zoroğlu, Türkan Bildik, Yonca Kölge, Zekiye Z.
Gulan: Alev Y., Amine Bozkurt, Arzu Özden, Ayten Öztürk, Demet B., Derya Ç., Fatma Karakaya, Gülden K., Kübra Yapıcı, Leyla K., Maya Ülker, Nazife Çiğdem D., Nurgül A., Zehra Aydın.
Hezîran: Adilşah G., Ahfer Karakayışlı, Arzu P., Aslıhan Ö.B., Ayşe S., Banu Özdağ, Beyza T., Birsen Y., Deniz Demir, Elif K., Emine K., Feyza T., Habiba Demir, Hamide Ç., Havva Karayel, Hedla Çin, Heriman Altundağ, K. Abdullaeva, Lamiya Azazi, Müjde G., Nurgül S., Nuran Şenli, S.G., S.K., Saniye Yaşar, Şeyma Azın, Ulviye Y., Y.D., Yüksel S., Zahide S.
Tîrmeh: Aysel B., Azize Tekin, BEdriye K., Bilge B., Çisem Çalkantı, Dursuniye Ö., Emine D., Emine G., Emine Kürekçi, Esmanur Ö., Gülay Polat, Gülseven Doğu, Hatice G., Hatice Mine K., Hülya E., Kübra D., Leyla Ö., Naciye B., Özlem Yıldız, Ö.K.O, Saime K., Semra Yılmaz, Sergül Ş., Sevil Işıktekin, Sultan Gürelk G., Tutku Burcu Köseoğlu, Türkan Gökkaya, Yüksel Uçar.
Tebax: Asya A., Asya C., Bedriye N., Canan M., Cihan Ç., D.Elina Şengül, Fatma S., Figen Baran, Hacer S., Hatice A., Hasret K., İpek Gezer, Neslihan K., Nilda Müge Şahin, Reyhan Acar, Sabire D., Selin Gökhan, Seve S., Sevilay K., Sulan Kara, Sultan P., Süheyla Y., Şerife Gezer, Y.A.O., Elif Gülşah Y.
Îlon: Ayfer Ç., Ayşe K., Ayşe Pabuccu, Ayşegül C., Ayşegül Yaşar, Berfin Zelal Kaya, Betül A., Buse A.G., Cemile Engel, Didar F., Dilek B., Emine Ç., Fadime S., Fadime Ü., Fatma Çiğil, Gül T., Hasret E., Hayriye Ü., İpek İ., Kezban Kabukçu, Merve K., N.K., Nalan Temelkıran, Narin S., Nursel Akyol, Seher G., Yasemin Yanık.
Cotmeh: Aleyna A., Asiye İ., Asiye K., Asliye A., Aynur Ekici, Canan Yıldırım, Ebru Serep, Elif K., Emel Bozkuş, Fadime Akbal, Füsun Yuluğural, Gökçe Alkan, Gülşah Oktay, Kumsal Kayan, Melek A., Özge Penbegül, Perihan A., Pınar Güneş, Sevda Dinler, Vennaz E.
Mijdar: Anna Bakarat, Aysel Sakaldaş, Ayşe Sena Demir, Fatma E., Hanife K., Hilal Mete, Huriye Çiçekli, Hülya Aktaş, İftadiye G., Latife Mengüç, Meral Ağalar, Merve K., Nazmiye Ö., Rukiye D., Satı Aydoğmuş, Snezhanpetrova Kıoroglo, Şefika Yeşildağ, Yıldız Şahinuşağı, Zeynep D.
Ji bo hemû raporên tûndkariya mêran yên bianetê bitikîne
(EMK/AY)