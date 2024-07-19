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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2024 09:22
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2024 09:36
2 dk Okuma

Meral Danış Beştaş’tan AKP’li kadın vekillere “soyadı düzenlemesi” çağrısı

DEM Partili Danış Beştaş, AKP'nin yasama dönemlerinin sonunda, kamuoyunda tartışma yaratacak ve kabul edilemez yasaları gündeme getirmesini eleştirdi ve bu yöntemle muhalefet üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Meral Danış Beştaş’tan AKP’li kadın vekillere “soyadı düzenlemesi” çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, 9. Yargı Paketi’ni bianet’e değerlendirdi.

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Danış Beştaş, AKP'nin yasama dönemlerinin sonunda, kamuoyunda tartışma yaratacak ve kabul edilemez yasaları gündeme getirmesini eleştirdi ve bu yöntemle muhalefet üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Danış Beştaş, mevcut yasama döneminde öncelikle ele alınması gereken konuların adil yargılama, hasta mahpuslar, kadın cinayetlerindeki iyi hal indirimleri ve siyasi davalardaki tutumlar olduğunu vurguladı.

Danış Beştaş, soyadı kanununun kadınların büyük mücadelelerle kazandıkları bir hak olduğunu ve bu hakkın geri alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

“Soyadı hakkı AYM kararıyla güvence altında”

AKP'nin bu yasa tasarısını gündeme getirerek dikkatleri dağıtma amacı güttüğünü söyleyen Danış Beştaş, "Kadınların soyadı hakkı Anayasa Mahkemesi kararıyla güvence altına alınmış bir haktır. Bu hakka sahip çıkacağız" dedi.

Beştaş, AKP'nin kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerlerine dair farklı bir tahayyüle sahip olduğunu belirterek, kadınların evde kalması ve annelik rolüyle sınırlı tutulması gerektiğine dair bir anlayışın hakim olduğunu savundu. Bu bağlamda, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını eleştiren Danış Beştaş, kadın hakları mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Son olarak, Meral Danış Beştaş, partiler ve ideolojilerden bağımsız olarak tüm kadın vekillerin kadın kimliği etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı. AKP’li kadın vekillere de şöyle seslendi:

"Bu soyadı kanunu değişikliği sadece DEM Parti kadınlarını değil, Türkiye'de yaşayan tüm kadınları ilgilendiriyor. Kadın kimliğimizle buluşup bunun üstesinden gelebiliriz.”

9. Yargı Paketi Meral Daniş Beştaş soyadı hakkı soyadı kanunu kadının soyadı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/chp-milletvekili-gokcen-evlilikte-soyadi-ayrimciligina-son-verilmeli-297657
Tartışmalı 9. Yargı Paketi, Komisyon’dan geçti
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5 Temmuz 2024
/haber/9-yargi-paketindeki-kadinin-soyadi-duzenlemesinin-detaylari-297161
EŞİK’ten 9. Yargı Paketi tepkisi: Hukuksuzluğa kılıf uydurmayın
5 Haziran 2024
/haber/esikten-9-yargi-paketi-tepkisi-hukuksuzluga-kilif-uydurmayin-296198
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/yazi/kadinin-soyadindan-hurafelere-278013
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/haber/aym-kadinin-soyadi-hukmunu-iptal-etti-esitlige-aykiri-277925
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