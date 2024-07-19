Meral Danış Beştaş’tan AKP’li kadın vekillere “soyadı düzenlemesi” çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, 9. Yargı Paketi’ni bianet’e değerlendirdi.

9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları

Tartışmalı 9. Yargı Paketi, Komisyon’dan geçti

Danış Beştaş, AKP'nin yasama dönemlerinin sonunda, kamuoyunda tartışma yaratacak ve kabul edilemez yasaları gündeme getirmesini eleştirdi ve bu yöntemle muhalefet üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Danış Beştaş, mevcut yasama döneminde öncelikle ele alınması gereken konuların adil yargılama, hasta mahpuslar, kadın cinayetlerindeki iyi hal indirimleri ve siyasi davalardaki tutumlar olduğunu vurguladı.

Danış Beştaş, soyadı kanununun kadınların büyük mücadelelerle kazandıkları bir hak olduğunu ve bu hakkın geri alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

“Soyadı hakkı AYM kararıyla güvence altında”

AKP'nin bu yasa tasarısını gündeme getirerek dikkatleri dağıtma amacı güttüğünü söyleyen Danış Beştaş, "Kadınların soyadı hakkı Anayasa Mahkemesi kararıyla güvence altına alınmış bir haktır. Bu hakka sahip çıkacağız" dedi.

Beştaş, AKP'nin kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerlerine dair farklı bir tahayyüle sahip olduğunu belirterek, kadınların evde kalması ve annelik rolüyle sınırlı tutulması gerektiğine dair bir anlayışın hakim olduğunu savundu. Bu bağlamda, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını eleştiren Danış Beştaş, kadın hakları mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Son olarak, Meral Danış Beştaş, partiler ve ideolojilerden bağımsız olarak tüm kadın vekillerin kadın kimliği etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı. AKP’li kadın vekillere de şöyle seslendi:

"Bu soyadı kanunu değişikliği sadece DEM Parti kadınlarını değil, Türkiye'de yaşayan tüm kadınları ilgilendiriyor. Kadın kimliğimizle buluşup bunun üstesinden gelebiliriz.”