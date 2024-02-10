Meral Danış-Beştaş: Merhaba İstanbul

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış-Beştaş, adaylığının açıklanmasından sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

DEM Parti İstanbul adayları Beştaş ve Çepni

Türkçe ve Kürtçe olarak yaptığı paylaşımda Danış-Beştaş, "Bekle bizi İstanbul" dedi.

"İstanbul Serhat’tır, İstanbul Çukurova’dır, İstanbul Trakya’dır, İstanbul Botan’dır, İstanbul Amed’dir, İstanbul Karadeniz’dir, İstanbul Ege’dir, İstanbul Anadolu’dur… Merhaba İstanbul

"İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız. Cami’lerimizle, Cemevleri’mizle, Kilise ve Sinagog’larımızla zenginleşeceğiz.

"Kadınların iradesiyle, gençliğin coşkusuyla, halklarımızın gücüyle büyüyeceğiz. Haydi hep birlikte halayla, horonla, zeybekle kucaklaşmaya. Başlıyoruz, bekle bizi İstanbul!"