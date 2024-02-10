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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2024 15:55
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Meral Danış-Beştaş: Merhaba İstanbul

Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımda Danış-Beştaş, "İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meral Danış-Beştaş: Merhaba İstanbul
Fotoğraf: https://www.instagram.com/meraldanisbestas/

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış-Beştaş, adaylığının açıklanmasından sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

DEM Parti İstanbul adayları Beştaş ve Çepni
DEM Parti İstanbul adayları Beştaş ve Çepni
9 Şubat 2024

Türkçe ve Kürtçe olarak yaptığı paylaşımda Danış-Beştaş, "Bekle bizi İstanbul" dedi.

"İstanbul Serhat’tır, İstanbul Çukurova’dır, İstanbul Trakya’dır, İstanbul Botan’dır, İstanbul Amed’dir, İstanbul Karadeniz’dir, İstanbul Ege’dir, İstanbul Anadolu’dur… Merhaba İstanbul
"İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız. Cami’lerimizle, Cemevleri’mizle, Kilise ve Sinagog’larımızla zenginleşeceğiz.

"Kadınların iradesiyle, gençliğin coşkusuyla, halklarımızın gücüyle büyüyeceğiz. Haydi hep birlikte halayla, horonla, zeybekle kucaklaşmaya. Başlıyoruz, bekle bizi İstanbul!" 

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