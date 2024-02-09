Meral Danış Beştaş kimdir?

Mardin, Mazıdağı'nda 1967 yılında doğan Meral Danış Beştaş, 1990 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği'nin yönetiminde yer aldı.

Ev içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkum edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak yer aldı.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkan Yardımcılığı yaptı, hukuk komisyonunda yer aldı.

25 ve 26. dönemlerde Adana, 27. dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

TBMM’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Evli olan Danış-Beştaş'ın iki çocuğu var.