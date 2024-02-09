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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 15:40
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 16:19
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Meral Danış Beştaş kimdir?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adayı oldu.

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Görseli Büyüt
Meral Danış Beştaş kimdir?

Mardin, Mazıdağı'nda 1967 yılında doğan Meral Danış Beştaş, 1990 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği'nin yönetiminde yer aldı.

Ev içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkum edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak yer aldı.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkan Yardımcılığı yaptı, hukuk komisyonunda yer aldı. 

25 ve 26. dönemlerde Adana, 27. dönemde Siirt  Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

TBMM’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 

Evli olan Danış-Beştaş'ın iki çocuğu var. 

meral danış beştaş
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KARAYAZI SEÇİM KAMPANYASI
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/haber/hdp-li-bestas-trafik-kazasi-gecirdi-277258
Meral Danış Beştaş: Anayasa Değişikliğiyle Bağımsızlık ve Tarafsızlık Hedef Alındı
11 Nisan 2017
/haber/meral-danis-bestas-anayasa-degisikligiyle-bagimsizlik-ve-tarafsizlik-hedef-alindi-185335
Meral Danış Beştaş: Tutuklandığımdan Beri Hücrede Tek Başımayım
17 Şubat 2017
/haber/meral-danis-bestas-tutuklandigimdan-beri-hucrede-tek-basimayim-183724
Meral Danış Beştaş’a Neden Kelepçe Takıldı?
2 Şubat 2017
/haber/meral-danis-bestas-a-neden-kelepce-takildi-183230
Tutuklu Milletvekili Danış Beştaş "Utancı Bitirmek İçin Bir Şans Var" Demişti
31 Ocak 2017
/haber/tutuklu-milletvekili-danis-bestas-utanci-bitirmek-icin-bir-sans-var-demisti-183165
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31 Ocak 2017
/haber/meral-danis-bestas-tutuklandi-183157
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/haber/meral-danis-bestas-tekrar-gozaltina-alindi-183155
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