Meral Danış-Beştaş: İmamoğlu 'Bu oylar benim' demesin

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eşbaşkan Adayları Meral Danış-Beştaş ve Murat Çepni seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Murat Çepni, AKP’nin seçim kaybettiğini, 20 yıllık savaş ve sömürü politikalarının çöktüğünü söyledi ve ekledi:

Kazanan halklarımızın değişim ve çözüm isteği olmuştur. Kazanan kayyım gaspı ve politikalarına karşı Kürt halkı olmuştur. Tüm baskılara rağmen Kürt coğrafyasında tüm kayyımlar çökmüş ve kayyımlar bir kez daha saraya gönderilmiştir. Aynı zamanda bugün AKP etrafına kümelenen sermaye odakları kaybetmiştir. Açlıkla, yoksullukla mücadele eden halklarımız bir kez daha bunun en güçlü tepkisini ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda kadın cinayetlerine ve şiddetine karşı, emeklileri açlığa mahkûm eden, doğa katliamlarının uygulayıcısı partiler ve en başta da Kürt sorununda çözümsüzlük ve savaş politikalarında ısrar edenler çökmüştür.

Çepni “Bu sonuçlar çok büyük bir şekilde emek ve demokrasi güçlerinin DEM Parti etrafında kenetlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu değişim isteği ancak ve ancak örgütlü ve demokratik bir mücadele ile başarıya ulaşabilir” diye konuştu.

Danış-Beştaş: DEM Parti seçmeni AKP’yi cezalandırdı

Meral Danış Beştaş ise seçimlerde ortaya çıkan genel tabloda DEM Parti’nin kazandığını dile getirdi:

Bütün İstanbul’da sanki sadece iki aday yarışıyormuş gibi bilinçli yaratılan bir algı vardı. Bu süreçte partimize çok büyük bir sansür ve ambargo uygulandı. Tabi ki bütün İstanbullular da bu seçim kampanyasını gördü. Salt DEM Parti seçmeni değil, genel seçmen buna ilişkin bir karar verdi. DEM Parti seçmeni de bu konuda AKP’yi cezalandırmak istedi. İstanbul’da ortaya çıkan sonuç budur. Yani İmamoğlu ‘Bu oylar benim' demesin sakın. Oylar sadece onun değil. Bizim seçmenimiz de verdi, çünkü AKP’yi cezalandırmak istedi. ‘Sahte seçmen’ diye nitelendirdiğimiz binlerce seçmenin aynı okullarda oy kullanması, Kurdistan coğrafyasında yaşananlar, İstanbul’daki seçmenin oyunu doğrudan belirledi. Biz İstanbul’da kaybetmedik. Oy oranımıza göre üçüncü sıradayız. Bu sonuçla emekliler, Kürt halkı, yoksullar, işsizler, değişim isteyenler kazandı. Bir kaybeden var, o da AKP-MHP iktidarı. Biz DEM Parti olarak sadece Kurdistan coğrafyasında değil, Türkiye’nin her yerinde varız. Mücadeleye devam edeceğiz.

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(HA)