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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 14:57
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 15:29
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Meral Akşener: Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız

Akşener, 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 belediyenin İYİ Parti'ye geçtiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meral Akşener: Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız
Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İstifa edip etmeyeceği tartışılan Akşener, "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.

1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 belediyenin İYİ Parti'ye geçtiğini belirten Akşener şöyle devam etti: 

"2023 seçimine göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına sen sucusun, ben bucuyum ayrıştırmalarına ve kendi gündeminde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

"Erdoğan'ı defalarca uyardık"

"Biz Erdoğan'ı defalarca uyarmıştık. Milletin sesinden kaçma demiştik. Milletin hakkına girme demiştik. Rahmetli Demirel'in sözlerini hatırlatıp tencere her iktidarı sallar demiştik. Seçim sürecinde her konuşmamda Sayın Erdoğan'a çağrılar yaptım. Nitekim dün akşam AK Partinin eriyen oylarıyla yüzleşti. Kendisi umarım artık çağrılarımızın arkasında sadece milletin sesi olduğunu anlamıştır.

"Elbette siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa zamanda olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." (AÖ)

Seçim 2024 İyi Parti
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