Meral Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu.

Akşener konuşmasında, Yargıtay’ın Gezi Davası kararından 2024 yerel seçimlerine, Ankara saldırısından ittifak tartışmalarına birçok konu başlığına değindi.

27 Mayıs 2013 tarihinin AKP için ‘travma’ olduğunu vurgulayan Akşener, “Diliyle, diniyle, hayat tercihleriyle, siyasi görüşleriyle, bölüp, paramparça ettikleri bir milletin, ağaçlarına sahip çıkmak için, Gezi Parkı’nda birleştiğini görmek, onlar için bir travmadır” dedi.

Akşener, Gezi’nin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen iktidarın hâlâ intikam almaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Peki kimden? Tutuklulardan mı? Hayır. Bizatihi milletten intikam almaya çalışıyorlar. Yargı sopasını, dilediklerince savurarak, millete gözdağı vermeye çalışıyorlar. ‘Sakın ola, bir kez daha birleşmeyin’ demeye çalışıyorlar. Büyük bir gayrimeşruluğun, arkasına sığınıp; bu büyük travmayı, bastırmaya çalışıyorlar. O yüzden geçtiğimiz hafta, Gezi Parkı davasından çıkan sonuç da; Ak Parti’nin yaşadığı, travma sonrası stres bozukluğunun, bir neticesidir.”

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“Milletin kaybettiği basiretsiz siyaseti reddediyoruz”

Bugün yaşanılanların tek suçlusunun AKP olduğunu ancak mesuliyetin sadece onlarda olmadığını savunan Akşener, “Eğer ki siyasetin popülizmle değil akılla, şahsi çıkarlarla değil milletin sesiyle yapılmasını sağlayabilseydik bugün her şey çok farklı olabilirdi” dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, herkesin kendi iktidar sahasında halinden gayet de memnun olduğu statüko siyasetini reddediyoruz. Ceketlerin, kola kutularının, millete seçenek olarak sunulduğu, dayatma siyasetini reddediyoruz. Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen, popülist siyaseti reddediyoruz. Toplum vicdanının yaralarını, merhem elindeyken, kaşıyıp kanatmayı seçen, çıkarcı siyaseti reddediyoruz. Her daim siyaset esnafının kazanıp milletin kaybettiği basiretsiz siyaseti reddediyoruz. Ezcümle; milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz.”

Partisinin yerel seçim kararını yineleyen Akşener, “81 ilde kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız” dedi.

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“Bugün Yerlikaya’yı hedef alanlar yarın kime odaklanacak?”

Ankara’da 1 Ekim’de yaşanan saldırıya da değinen Akşener, “Uzunca bir süredir, alışılagelenin aksine süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya da milletimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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Suç örgütlerine yönelik operasyonlara vurgu yapan ve Yerlikaya’nın ‘kararlı bir duruş’ sergilediğini belirten Akşener, “Ancak tabii ki Ak Parti bünyesindeki bazı odakların bu duruştan ne kadar memnun olduğu meçhul… Çünkü bu odakların, bu devletin, bu Cumhuriyet’in yetiştirdiği liyakatli insanlarla problemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların önünü açmak yerine yolunu kesmek istediklerini de biliyoruz” diye konuştu.

“Artık kendi kendini tüketen bir cadı kazanına dönüşen Ak Parti bünyesinde dün Sayın Mehmet Şimşek’i, bugün Sayın Ali Yerlikaya’yı hedef alanlar acaba yarın kime odaklanacak?” diye soran Akşener, sözlerinin devamında “Sıradaki şanslı yarışmacı, acaba kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı, Sayın Hakan Fidan mı? Bakcez, görcez” ifadelerini kullandı.

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(VC)