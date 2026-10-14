Merakın dili Kürtçe: "Pirsên Azad" Zarok TV'de başlıyor

Kürtçe yapay zeka animasyon dizisi "Pirsên Azad", 12 Ekim'den itibaren 13 bölüm boyunca bilimin ve düşüncenin kapılarını ana dilde aralıyor.

Ceren Asık Demir'in yönettiği "Pirsên Azad" (Özgür Sorular), tamamı Kurmancî seslendirilen ve yapay zeka desteğiyle üretilen Kürtçe animasyon dizisi.

Dizi, 12 Ekim'de Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV'de başlıyor; her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak.

Çocuklara yönelik dizide meraklı kahraman Azad, gündelik hayattan doğan sorularıyla sosyolojiden astronomiye, felsefeden fiziğe uzanan geniş bir ufuk açıyor.

Mardin'in taş sokaklarından Malabadi Köprüsü'ne, Hevsel Bahçeleri'nden uzayın derinliklerine uzanan bu yolculukta dizi, hazır cevaplar vermek yerine izleyiciyi soru sormaya, araştırmaya ve kendi cevaplarını aramaya davet ediyor.

Doğu ve Batı aynı masada

Azad'ın yolculuğunda el-Birûni ile Lévi-Strauss, İbn Haldun ile Durkheim, İbnü'l-Heysem ile Newton aynı düzlemde buluşuyor. Bilim tarihini tek merkezli anlatmayan dizi, genç izleyiciye kendi coğrafyasının da bilime katkı verdiğini gösteriyor.

Görseller yapay zeka araçlarıyla üretilirken senaryo, kurgu, seslendirme, müzik ve miksaj tamamen insan emeğiyle hazırlanıyor. Ekip, yapay zekayı az temsil edilen bir dilde nitelikli animasyon üretmenin önündeki engelleri aşmak için güçlü bir araç olarak görüyor.

Projenin görsel tasarım ve animasyon aşaması, yönetmen Ceren Asık Demir ve Erdal Timur tarafından yürütüldü. Senaryosunu M. Dara yazdı. Azad karakterini Kawa Cengiz Yıldız seslendirirken dublaj yönetmenliğini Cabbar Alp yaptı. Müzik tasarımı ve uygulaması Kendal Adıgüzel, Eylül Nazlıer ve Simyager imzalı.

Ana dilde merak

Dizinin çıkış noktası basit: Kürtçe konuşan çocukların kendi dillerinde bilimi keşfedebileceği içerik çok sınırlı.

"Pirsên Azad", yıllardır Kürt çocuklarına kendi dillerinde yayın yapan Zarok TV ile bu boşluğu bir nebze doldurmayı amaçlıyor.

Yönetmen Ceren Asık Demir, diziyi şöyle anlatıyor: "Her çocuk soru sorarak büyür; biz de çocukların bu sorulara kendi anadillerinde cevaplar arayabilmesini istedik. Azad'ın merakı, ekran başındaki her çocuğun merakı olsun."

(EMK)