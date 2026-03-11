ENGLISH KURDÎ
biamag
KADIN
11 Mart 2026 10:34
 11 Mart 2026 10:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Menopoz sürecine dijital destek: Türkçe mobil uygulama “Midrise” kullanıma açıldı

Midrise’ta kullanıcıların kişisel iyi olma hedefleri belirleyebileceği, günlük olumlamalarla ilerleyebileceği ve minnettarlık pratiği yapabileceği araçlar da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Menopoz sürecine dijital destek: Türkçe mobil uygulama “Midrise” kullanıma açıldı
Görsel: canva

Perimenopoz ve menopoz dönemindeki kadınların ihtiyaç duyduğu bilgi, takip ve dayanışmayı tek bir platformda buluşturmayı hedefleyen Midrise mobil uygulaması kullanıma açıldı. Türkçe olarak geliştirilen uygulama, kadınların menopoz sürecini daha bilinçli ve destekleyici bir ortamda geçirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Midrise mobil uygulaması App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.

Uygulama iPhone, iPad ve Android akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışıyor.

Midrise ekibi, uygulamanın kadınların menopoz sürecini daha iyi anlamalarını, bedenleriyle daha güçlü bir ilişki kurmalarını ve bu dönemi dönüştürücü bir deneyime dönüştürmelerini desteklemeyi hedeflediğini belirtiyor.

Menopoz sürecine dijital yol arkadaşı

Kadın sağlığı alanındaki içerik üretimi ve saha deneyiminden beslenerek geliştirilen Midrise, menopozu yalnızca fiziksel değil; aynı zamanda zihinsel ve duygusal boyutları olan bütüncül bir deneyim olarak ele alıyor. Uygulama, menopoza dair temel bilgilerden cinsel sağlığa, beden sağlığından ilişkilere ve iyi olma haline kadar geniş bir içerik kütüphanesi sunuyor.

Aynı zamanda kullanıcıların kendi deneyimlerini takip edebileceği dijital araçlar ve destekleyici çözümler de uygulamanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yapay zekâ destekli sohbet ve semptom takibi

Midrise’ta yer alan yapay zekâ destekli sohbet özelliği sayesinde kullanıcılar menopozla ilgili sorularını anlık olarak sorabiliyor ve güvenilir kaynaklara dayalı yanıtlar alabiliyor.

Uygulama ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu, eklem ağrısı, huzursuz bacak sendromu ve deri hassasiyeti gibi 50’den fazla semptomun takip edilebildiği kapsamlı bir izleme altyapısı sunuyor. Kullanıcılar ruh halleri, günlük aktiviteleri ve genel iyi olma durumlarını düzenli olarak kaydedebiliyor.

Düzenli veri girişine göre kişiye özel geri bildirimler ve hatırlatmalar sunan sistem, kullanıcıların günlük yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi hedefliyor. Akıllı saatler ve telefonlardan alınan sağlık verileri de uygulamaya entegre edilebiliyor.

İyi olma araçları ve rehberli programlar

Midrise’ta kullanıcıların kişisel iyi olma hedefleri belirleyebileceği, günlük olumlamalarla ilerleyebileceği ve minnettarlık pratiği yapabileceği araçlar da bulunuyor.

Uygulamadaki “Yolculuklar” bölümü ise menopoz sürecini anlamak ve yönetmek, uyku kalitesini artırmak, zorlayıcı duygularla baş etmek ve olumsuz düşünme döngülerini dönüştürmek gibi temalara odaklanan yapılandırılmış programlar içeriyor. Kullanıcılar bu programlarda her gün küçük adımlarla ilerleyebiliyor.

Dayanışma için dijital topluluk

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri de “Topluluk” alanı. Bu bölüm, menopoz sürecinde kendini yalnız hissedebilen kadınlar için güvenli bir dijital buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılar burada deneyimlerini paylaşabiliyor, birbirlerine destek olabiliyor ve dayanışma ağına dahil olabiliyor.

(EMK)

ilgili haberler
KADINLAR ANLATIYOR: MÜCADELE, SİYASET, DAYANIŞMA-6
Melis Alphan: Menopoz bir son değil, yeniden inşa süreci
7 Mart 2026
/haber/melis-alphan-menopoz-bir-son-degil-yeniden-insa-sureci-317423
Bir ergen, bir menopoz, bir eve sığar mı?
9 Şubat 2026
/yazi/bir-ergen-bir-menopoz-bir-eve-sigar-mi-316492
Perimenopozdan Xizır (Hızır) Orucuna, bir “Farklılıklar” yolculuğu
16 Şubat 2025
/yazi/perimenopozdan-xizir-hizir-orucuna-bir-farkliliklar-yolculugu-304588
"Menopoz toplumda tabu olmaya devam ediyor"
2 Ekim 2023
/haber/menopoz-toplumda-tabu-olmaya-devam-ediyor-285652
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
