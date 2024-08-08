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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 11:05
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 11:08
2 dk Okuma

‘MenkYerkEnk’ müzik dinletileri Kınalıada’da devam ediyor

Gençlik müzik platformu idarecileri, konserleri kişi ve kurum desteği ile gerçekleştirebildiklerini söyleyerek müzikseverleri platforma destek olmaya davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Müzik dinletilerinin Ermenice afişi.

“MenkYerkEnk” gençlik müzik platformu, kuruluşunun 3. yılını konserlerle kutluyor.

Amatör müzik grupları, bu yıl Karagözyan Yetimhanesi Vakfı'na bağlı Kınalıada Karagözyan Gazturman Gayan Dinlenme Evi’nin bahçesinde sahne alıyorlar.

Müzik dinletileri Pangaltı Mıhitaryan Lisesi müzik grubu Gamans’ın performansıyla dün (7 Ağustos) Kınalıada’da başladı.

Pop-rock orkestraları dışında platform bünyesinde yer alan 40'a yakın genç amatör müzisyen de bireysel performansları ile dinletilerde yer alma imkânı buluyor.

Ağustos 2022'de Sevan Ataoğlu ve Ari Hergel tarafından kurulan "Menk YerkEnk" projesi, müzik yapan gençleri bir araya getirmeyi, aralarında olası işbirliği sağlamayı, üretimlerini desteklemeyi ve Ermenice müziğe olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

Destek çağrısı

9 Ağustos Cuma akşamı sahne alacak gruplar ise dinleyicilere rock ağırlıklı bir program sunacaklar. Getronagan Lisesi çıkışlı "Bagas" ve alternatif rock tarzına yatkın olan “Strangers” da yeni şarkılarla konserdeki yerini alacak.

Platform organizasyonu tüm gruplar için en az üç Ermenice şarkı seslendirmeyi şart koşuyor.

“MenkYerkEnk” konserlerinin müzik direktörlüğünü Solanum'un da müzik koçu olan Ari Hergel üstleniyor. 

Etkinlikler halka açık ve gönüllülük esası ile yapılıyor.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, platform idarecileri, gençlerin bir araya geldiği büyük çaplı konserleri kişi ve kurum desteği ile gerçekleştirebildiklerini; ancak günün ekonomik ve bürokratik şartlarında zorlandıklarını söyleyerek, müzikseverleri konserlerine ve platforma destek olmaya davet etti. (TY)

ermenice müzik Kınalıada Karagözyan Gazturman Gayan Dinlenme Evi MenkYerkEnk Özel Getronagan Ermeni Lisesi
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