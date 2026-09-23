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YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 09:20 23 Eylül 2026 09:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 11:54 23 Eylül 2026 11:54
Okuma Okuma:  2 dakika

Menderes Belediyesi'ne operasyon: 9 kişi gözaltında

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Menderes Belediyesi'ne operasyon: 9 kişi gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 2'nci dalga operasyon düzenlendi.

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Menderes Belediyesi operasyonu

Menderes Belediyesi'ne yönelik 4 Ağustos günü düzenlenen operasyonda Başkan İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 16 kişinin aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü S.D., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile İ.P. ve A.P. adli kontrolle serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Soruşturmada Gürcü'nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği iddia edildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
menderes belediye operasyon Gözaltı
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