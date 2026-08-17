Menderes Belediyesi AKP'ye geçti

Menderes Belediye Meclisi'nde dördüncü tur oylamada 15 oy alan AKP’li Asuman Şen, belediye başkanvekili seçildi.

Belediye meclisindeki seçime AKP'nin adayı Asuman Şen, CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ve bağımsız aday Mustafa Öztürk katıldı.

Birinci turda AKP'li Asuman Şen 12 oy, YENİ Parti'li Barış Gürsoy 10 oy, CHP'li Mehmet Ali Akar 5 oy ve Mustafa Öztürk 1 oy aldı.

İkinci turda ise Asuman Şen'e 10 oy, Barış Gürsoy'a 9 oy, Mehmet Ali Akar'a 5 oy ve Mustafa Öztürk'e 1 oy çıktı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Salonda tansiyon yükseldi

Geçersiz sayılan oylarla ilgili tartışmanın ardından CHP grubu salonu terk etti.

Bu sırada AKP’liler kapıyı tuttu. AKP grubu, "Biz salonda duruyorsak herkes salonda duracak. Kimse çıkmayacak bu salondan" sözleriyle kapıları kapatması salonda tansiyonu yükseltti

Salonda kavga çıktı

Kapı önünde kısa süreli arbede yaşanırken meclis toplantı salonu dışından bir kişi "Dilekçe getirdim" diyerek salona girmeye çalıştı. AKP grubunun dilekçe getiren kişiyi salona almaması üzerine salon kapısı önünde partililer ve meclis üyeleri arasında yumruklu kavga çıktı.

Üçüncü turda AKP'nin adayı Asuman Şen 13 oy, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı.

Seçimde dördüncü tura geçildi. Ege'de Son Söz Gazetesi'nin haberinde CHP Grubu'nun dördüncü tur oylama için salona geri döndüğü belirtildi.

Bu turda 15 oy alan AK Parti'li Asuman Şen, belediye başkanvekili seçildi. YENİ Partili Barış Gürsoy 12 oy alırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

(FY)