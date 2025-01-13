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HABER
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 15:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 16:13
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Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkındaki sosyal medya paylaşımlarını ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Ne olmuştu?

Sinema ve televizyon sektöründeki tekelleşme uzun süredir gündemdeyken Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2025'te kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı. ID İletişim etrafında dönen tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.

İddialara göre ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, sektördeki güçlü etkisi nedeniyle bazı oyuncuların sürekli aynı projelerde yer almasını sağlıyor ve rekabeti daraltan bir ortam yaratıyor.

Barım’ın menajerliğini üstlendiği isimlerden bazıları şöyle:

Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Lale Mansur, Hande Erçel, Bergüzar Korel, Ali Atay, Aslı Enver, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Caner Cindoruk, Ekin Koç, Birkan Sokullu, Berkay Ateş, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Fatih Akın, İpek Bilgin.

Barım’ın ajansının temsil ettiği oyuncuların yer aldığı bazı yapımlar arasında ise şunlar var:

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Aile, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin, Medcezir, Masumlar Apartmanı, Bir İstanbul Masalı, Sen Çal Kapımı, Takva, Babil, Kabadayı, Anlat İstanbul. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ID İletişim Ayşe Barım
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