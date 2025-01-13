İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek resen başlattığı soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
Ne olmuştu?
Sinema ve televizyon sektöründeki tekelleşme uzun süredir gündemdeyken Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2025'te kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı. ID İletişim etrafında dönen tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.
İddialara göre ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, sektördeki güçlü etkisi nedeniyle bazı oyuncuların sürekli aynı projelerde yer almasını sağlıyor ve rekabeti daraltan bir ortam yaratıyor.
Barım’ın menajerliğini üstlendiği isimlerden bazıları şöyle:
Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Lale Mansur, Hande Erçel, Bergüzar Korel, Ali Atay, Aslı Enver, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Caner Cindoruk, Ekin Koç, Birkan Sokullu, Berkay Ateş, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Fatih Akın, İpek Bilgin.
Barım’ın ajansının temsil ettiği oyuncuların yer aldığı bazı yapımlar arasında ise şunlar var:
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Aile, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin, Medcezir, Masumlar Apartmanı, Bir İstanbul Masalı, Sen Çal Kapımı, Takva, Babil, Kabadayı, Anlat İstanbul. (TY)