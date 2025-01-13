İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

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