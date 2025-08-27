Memur zammını belirleyen Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete’de

Türkiye'de 4.5 milyon memur ve memur emeklisinin yanında sözleşmeli personeli de ilgilendiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre memur ve memur emeklisi 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında da yüzde 4 zam alacak. Ayrıca memurların taban aylıkları 2026’nın ilk yarısında 1000 TL artırılacak.

Uzun süren pazarlıklar sonucu hükümet ve sendika arasında uzlaşma olmayınca toplu sözleşme görüşmeleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yürütülmüş, masadan sendika tarafı kalkınca Kurul da son kararını dün vermişti.

Kararı Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, Memur-Sen Toplu Sözleşme ve Mevzuat Koordinatörü Raşit Eğin, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve sendikaların talebiyle Cumhurbaşkanının atadığı Prof. Dr. Erdinç Yazıcı imzalamadı.

Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı altı üyenin tamamı Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. İ. İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsa Atçeken ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Uşan ise kararın altına imzasını attı.

"Hükümetin sözünden çıkmadılar!"

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik kararı şu sözlerle yorumladı:

“Kurulun bürokrat üyelerinin hükümetten aldıkları talimatla hareket ettikleri açık. Ancak Anayasal bir kurum olan Sayıştay Başkanı ile kurulun akademisyen üyesinin de karara katılması oldukça manidar!

Bu iki üyenin tarihsel sorumluluğunun altını çizmek lazım. Eğer farklı bir tutum alabilselerdi Kurul kararı farklı yönde çıkardı. Ancak onlar da Hükümetin sözünden çıkmadılar!

Sonuç olarak Memur-Sen ve Kamu-Sen toplantıya katılarak kararın alınmasını sağladı ancak son dakikada Kuruldan ayrıldıkları için karara muhalefet şerhi (Karşı oy) dahi yazamadılar.

Böylece Kuruldan çekilmenin boş bir şov olduğu ortaya çıktı! Tam bir beceriksizlik örneği!

Bir yandan Kurulun toplanmasını sağlayacak çoğunluğu sağlayacaksın, son dakikaya kadar toplantıda kalacaksın ve karar aşamasında ayrılacaksın. Sonuçta karşı oy yazısı bile yazamayacaksın!

Madem Kurul toplantısına katıldınız, sonuna kadar devam etseydiniz, hayır oyu kullansaydınız ve hiç olmazsa şöyle okkalı bir karşı oy yazısı yazsaydınız!

Ya da önerdiğimiz gibi hiç katılmasaydınız! Gerçekten size sendikacılık öğretilemez!”

(HA)