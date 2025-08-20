Memur zammında son söz Hakem Kurulu’nda: 6 üye hükümetten

Kamuda 2026-2027 dönemini kapsayan sekizinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi.

Hükümetin kamu çalışanları ve kamu emeklileri için son teklifini yetersiz bulan Memur-Sen, zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşıma kararı aldı.

Bugün konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Uzlaşamadık. Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli! Geniş açıklama yapacağım…” dedi.

Hükümetin teklifi neydi?

Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK’in aksine Memur-Sen, memur konfederasyonları arasında hükümetle masaya oturma yetkisine sahip tek konfederasyon.

Hükümet, memur ve memur emeklisine ilk olarak 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etti. Teklifin kabul edilmemesi üzerine 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11’e ikinci altı ayı için de yüzde 7’ye revize etti.

Görüşmeler yaklaşık 6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. Memurlar bu teklife karşı 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakmıştı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu hakkında Devlet ve memur arasındaki toplu sözleşmede son sözü söyleyen anayasal organ. 11 üyeden oluşuyor. 11 kişiden 6'sı hükümet tarafından seçilirken, 5 üye sendikalar tarafından seçiliyor. Hakem Kurulu'nun başkan ve diğer üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirleniyor. Kurul, başkanın çağrısı üzerine başkan dahil en az 8 üyenin katılımı ile toplanıyor. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılıyor. Kurul, tarafların başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda. Kurul toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alıyor. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamıyor. Başkanın oyu iki oy yerine geçiyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

