Memişoğlu'ndan 'yenidoğan' açıklaması: Süreç Mayıs 2023'te bir ihbarla başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Sürecin Mayıs 2023’te ihbarla başladığını belirten Memişoğlu, şöyle dedi:
“Bu süreçte hem gereği hem cezalandırılması için gereğini yapmaktayız. 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların illegaliteyi engellemek için gece gündüz çalıştığımız süreçtir"
"İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çeşitli dinlemeler ve ispatıyla birlikte suçlular veya suç isnat edilenler tutuklandı. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı.
"Bu süreçte hem gereği hem cezalandırılması için gereğini yapmaktayız. 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların illegaliteyi engellemek için gece gündüz çalıştığımız süreçtir. İnsanlıktan nasibini almamış insanlarla, gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının bir tutulmamasını istirham ediyorum.
"Türkiye'nin değerlerine, uygulamalarına saldırı şeklinde yapılan genelleyerek yapılan şeylere itibar edilmemeli. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden gelemiyoruz, daha çok çalışacağız. Gereği yapılıyor."
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Bakanlık: Kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz
Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz. Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.
"Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı
(RT)