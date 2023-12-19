Meme kanseri yaşamış kadınların biyografik anlatılarına Şirin Tekeli Araştırma Ödülü

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin (SU Gender); demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan akademisyen Şirin Tekeli anısına düzenlediği Araştırma Ödülleri bu yıl “Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Konferansı” kapsamında düzenlenen panel ile duyuruldu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri Paneli ve Ödül Töreni’nde geçtiğimiz yıl ödül kazanan araştırmacılar çalışmalarının çıktılarını sunarken bu yıl araştırma ödülü ve teşvik desteğine layık görülen araştırmacılar da açıklandı.

Araştırma ödülü "Memenin Feminist Yolculuğu: Meme Kanseri Deneyimi Yaşamış Kadınların Biyografik Anlatılarıyla Kurulan Dayanışma Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma" adlı çalışması ile Işıl Bayraktar’a verildi.

Meme kanserinin yaygınlığı göz önünde bulundurularak genç kadınlar arasında hastalıkla ilgili farkındalığın artırılmasının ve bu alanda savunuculuk yapılmasının önemini vurgulayan araştırma, biyografik anlatılar üzerinden farklılıklara dikkat çekiyor.

Meme kanseri yaşayan kadınların sınıf, etnisite, sosyo-ekonomik durum, engellilik, Türkçe konuşamama, göçmenlik gibi nedenlerle yaşadıkları dezavantajlı durumlardan hareketle kadınlar arası bir dayanışma alanı yaratılabileceği tartışılıyor.

Şirin Tekeli 2023 Araştırma Ödülleri’nde teşvik desteği almaya hak kazanan araştırmacılar ise Erol Sağlam, Selver Şahin ve Burcu Sarı oldu.

Ödül hakkında

Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktı.

Gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirildi.

1980'lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli'nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacının, akademisyenin ve aktivistin yoluna ışık tuttu.

Bu mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü ile Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında araştırma yapanları bir araya getirecek besleyici ve ilham verici bir alan açmak hedeflendi.

Şirin Tekeli hakkında

Lise öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. 1961-1963 arasında Paris'te Fransızca öğrendi ve hukuk fakültesine başladı, daha sonra İsviçre'de Lozan Üniversitesi'ne geçti. Siyaset Bilimi Anabilim Dalında öğrenim gördü.

1968-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde asistanlık öğretim üyeliği yaptı. Doçentlik tezi kadınların siyasete katılımı üzerine karşılaştırmalı bir araştırma olan Tekeli'nin araştırması, 1982'de Birikim Yayınları tarafından basıldı (Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat, Birikim, İstanbul).

1981'de YÖK'ün yürürlüğe girmesi üzerine üniversiteden istifa etti ve bir daha dönmedi. Feminist hareketin içindeydi, Medeni Kanun değişikliği için "Dilekçe kampanyası"(1984), Dayağa karşı protesto yürüyüşü (1987), Kariye Şenliği'ne (1987) katıldı.

1989'da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın kuruluş çalışmalarını başlattı. 1996 yılına kadar Kütüphane'de gönüllü olarak çalıştı.

1988'de Kadınlar İçin adlı makaleler derlemesini (Alan, İstanbul), 1990'da Meryem Koray ile birlikte yazdığı Kadınlarla İlgili Eşitlik Politikaları kitabını (TÜSES, İstanbul) yayımlandı. Aynı yıl, Kadın Bakış Açısından Türkiye'de Kadınlar (İletişim, İstanbul) kitabını derledi. Bu kitap, 1995 ve 2010 yıllarında yeniden basıldı ve Almanca (1991) ve İngilizce (1995) baskıları da yapıldı.

1997 yılında KA-DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği), Anakültür Kooperatifi ve Winpeace -Türk ve Yunan Kadınları Barış Girşimi'nin oluşumunda kurucu olarak yer aldı.

Üniversiteden ayrıldıktan sonra çeviriler yaptı. 2011 yılına kadar, Fransızca ve İngilizce'den çoğu kadınlar ve demokrasi ile ilgili 25 kitap çevirdi; (Andrée Michel, Feminizm, Kadın Çevresi, 1984; Elisabeth Badinter, Biri Ötekidir, Afa, 1992; Halide Messaudi, Cezayir'de Kadın Olmak, Metis, 1996; Diane Scully (L. Aytek ile birlikte), Tecavüz, Metis, 1994; Germaine Tillion (N. Sirman ile birlikte), Harem ve Kuzenler, Metis 2006; Semih Vaner (der.), Yirmibirinci Yüzyıl Başında Türkiye, Kitapyayınevi 2009; Dejanirah Couto (der.), Harp ve Sulh Avrupa ve Osmanlılar, Kitapyayınevi, 2010 vb.)