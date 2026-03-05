ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 11:42 5 Mart 2026 11:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 11:59 5 Mart 2026 11:59
Okuma Okuma:  3 dakika

Meme kanseri riski olan mahpusun tedavisi engelleniyor

Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan bir kadın mahpusun, meme kanseri riski olmasına rağmen ileri tetkiki yapılmadığı gibi kelepçeli muayenesi dayatılıyor. Randevusunun öne çekilmesi talebinde bulunan mahpusa ise hapishane baş memurunun "abartıyorsun" dediği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Saliha Aydeniz ile Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Arslan, Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Erzincan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti.

Yeni rapor: Türkiye’de hak ihlalleri derinleşiyor
Yeni rapor: Türkiye’de hak ihlalleri derinleşiyor
12 Mart 2025

27 Şubat’ta yapılan ziyarette kadın ve erkek mahpuslarla görüşülürken, sağlık hizmetlerine erişim, kelepçeli muayene dayatması, sevk ve tedavi süreçlerindeki gecikmeler, kronik hastaların takibindeki aksaklıklar, infaz sürelerinin keyfi biçimde uzatılması ve temel haklara yönelik çeşitli müdahalelere ilişkin hak ihlalleri tespit edildi.

Bu tespitler kapsamında Aslan ve Aydeniz, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na (İHİK) yerinde inceleme ve denetim talebinde bulundu. Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na hasta mahpusların sağlık hakkı ihlallerinin incelenmesine ilişkin başvuru yapan milletvekilleri, tespit edilen ihlallerin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Tedavi hakkı engellendi

Önergelerde, görüşülen bir kadın mahpusun, temel sorunun sağlık hizmetlerine erişim olduğunu belirttiği ve revire erişimin ve kampüs içi hastaneye götürülmenin geciktiği, dış sevkin ayları bulabildiği ifade edildi. Kelepçeli muayene konusunda uygulamanın “değişken” olduğunu; bazen jandarmanın kelepçe dayattığını, bazen hekimin istediğini, hekimin istediği halde de jandarmanın kelepçeyi açmadığı belirtildi. Kadın mahpusun kolundaki ağrılar nedeniyle test yapılacağı esnada kelepçeli muayeneyi kabul etmediği için tedavi hakkının engellendiği belirtildi.

Meme kanseri riski

Yine aynı kadın mahpusun yaklaşık bir senedir meme ağrısı çektiğini, doktora gittiğinde kist bulunduğunun söylendiğini fakat kontrolün yeterli bulunduğunu ve ileri tetkik yapılmadığı ifade edildi. Önergede mahpusun en son üç ay önce genel cerraha gittiğini ve bir sonraki randevunun ise üç ay sonrasına verildiğine dikkat çekildi. Son bir aya yakındır kitlelerden birinin büyüdüğünü fark ettiğini belirten mahpusun, bir ayda yaklaşık üç kilo verdiği ve iki haftadır meme ucunda akıntı yaşadığına yer verildi.

Gardiyanlardan 'abartıyorsun' yanıtı

Kadın mahpusun gardiyanlardan randevusunun öne çekilmesini istediğini ve bu talebini defalarca kez tekrarladığı belirtilen önergede, herhangi bir dönüşün kendisine yapılmadığını ve baş memurun ise kendisine "bende de kist var ne abartıyorsun" dediği belirtildi. Mahpusun MR ve tomografi çekildiği fakat örnek alınmadığı ifade edilen önergede; başka bir kadın mahpusun da 4 ay önce kolunda kitle benzeri şişlik oluştuğunu, revirden sevk alındığını, randevu gününü beklerken randevunun alınmasının unutulduğu, unutulmasına rağmen yeni randevunun 3 ay sonraya verildiğine de yer verildi.

Hapishane koşullarında tedavi olamıyor

Odaların sağlık ve hijyenden yoksun olduğu belirtilen önergede başka bir kadın mahpusun ise gözlük derecesinin çok yüksek olmasına rağmen, hapishane koşullarında tedavi olamadığını ve gözlüğe ulaşmada sorun yaşadığı aktarıldı. Aynı kadın mahpusun aralık ayında çıkarıldığı İdare ve Gözlem Kurulu tarafından pişmanlık dayatmasına maruz kaldığı belirtilerek, “pişman olacak hiçbir şey yapmadım” dediği için tahliyesinin 6 ay uzatıldığına da dikkat çekildi.

Yaşanan sağlık sorunları ve infaz ertelemelerinin yanı sıra odalarda yapılan aramalar sırasında odaların çok dağıtıldığına dikkat çekilerek, arama yapan kişilerce mahpusların fotoğraflarının alındığı belirtildi. Hastane sevklerinde arama gerekçesi ile jandarmanın tacize varan yaklaşımların olduğuna da kaydedilerek, tacize karşı çıkan bir mahpusa ise bir günlük hücre cezası verildiği belirtildi.

(AB)

dem parti Saliha Aydeniz meme kanseri
