Meloni, Erdoğan'dan Libya'dan İtalya'ya akan göçü durdurmasını istemiş

İtalya basınında yer alan haberlerden İtalya Başbakanı'nın hafta sonunda Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette, Tayyip Erdoğan ve Giorgia Meloni arasında bir göç mutabakatına varıldığı ortaya çıktı.

Meloni’nin Cumartesi akşamı İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmemiş, iki taraftan da görüşmenin içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İletişim Başkanlığı, resmi sayfasında bir fotoğraf eşliğinde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti" haberiyle yetinmiş, medyada da "iki liderin İtalya ve Türkiye’nin ikili ilişkileri, enerji, savunma, ticaret ve göç alanlarında işbirliğini artırma niyetlerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdikleri" yolunda bilgiler dolaşıma sokulmuştu.

Bugün BBC Türkçe'nin İtalya medyasından derlediği başlık ve spotlara göre, İtalya Başbakanlık ofisinden Meloni'yi izleyen gazetecilere göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin görüşüldüğü bilgisi aktarıldı.

"Libya'dan İtalya'ya göçü durdurun, 'per favore' "

Buna göre, İtalya, Erdoğan'dan resmen Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için destek istedi.

BBC'nin haberine göre İtalya’nın sağcı koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesi bugünkü haberinde "göçe yönelik işbirliği" haberine odaklandı.

Il Giornale bir istihbarat yorumcusu ve hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Libyalı insan kaçakçılarının durdurulması için Türkiye ile anlaşma" başlığını kullandı.

Gazete, "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, ‘Sultan’ Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" diye yazdı.

Il Giornale İtalya Başbakanlığı'ndan bir kaynağın verdiği bilgiye dayanarak, İtalya’ya gelen göçmenlerin ağırlıkla Trablusgarp bölgesinden denize açıldığını, bu bölgede "Türklerle işbirliği içinde sahada etkili olunabileceğini" belirtti.

Aynı kaynak, “Erdoğan, Libya ile üçlü bir anlaşmayı tamamlama arzusunu teyit etti" dedi.

Habere göre bu yönde bir anlaşma, Meloni ile Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geçen Eylül’de New York’ta yaptığı görüşmede gündeme gelmişti.

Ardından İtalya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları bir araya geldi ve Ekim ayında da İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Riccardo Guariglia, içerik üzerinde çalışmak üzere Türkiye'ye gitti.

Guariglia’nın ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Orta Doğu ve Afrika’da işbirliği imkanlarının ele alındığı" belirtilmişti.

Il Giornale’ye göre iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları halen yazılı anlaşma üzerinde çalışıyor.

Eski bakan Minniti: "Erdoğan'dan yardım istemek hata"

Ancak, BBC'nin haberine göre, eski İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Libya’dan göçü durdurmak için Türkiye ile bir anlaşma yapılmasına karşı çıktı.

Minniti, 2016-2018 yılları arasında içişleri bakanı olarak görev yaparken Libya’dan göçü durdurmak amacıyla bu ülke ile tartışmalı bir anlaşma yapmıştı.

La Stampa'nın haberine göre Minniti, "Eğer İtalya, Türkiye'den gelen göç akışlarının idaresi için Ankara ile bir anlaşma imzalamak istiyorsa bu iyi olur… Ancak Libya'dan çıkışların idaresi için yardım istemek başka bir şey. Bunu denemek bile dramatik biçimde hatalı bir seçim olur." dedi.

Minniti, bu yöndeki olası bir anlaşmanın iki nedenle hatalı olacağını söyledi.



"Birincisi prensip gereği: Bu Libya'nın egemenliğini ihlal eder, dolayısıyla uluslararası hukukun dışında kalır.

"İkincisi içerik gereği: Birleşmiş Milletler Elçisi'nin Libya'da yeni seçimler ve ülkenin kesin olarak ikiye bölünmesini önlemek için yürüttüğü diplomatik çabaların sorgulanmasına neden olur."

AB-Türkiye göç anlaşması Türkiye ile AB arasındaki göç akışı halen 18 Mart 2016'da yürürlüğe giren 'Göçmen Mutabakatı' kapsamında yönetiliyor. Anlaşma öncesinde taraflar 15 Kasım 2015 ve 29 Kasım 2015 zirvelerinde bir araya gelmiş ve Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecileri kabul eden Türkiye'nin desteklenmesi ve AB'ye yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliğini öngören Ortak Eylem Planı'nın uygulanması kararı alınmıştı. Ancak bu anlaşma esas olarak Türkiye'den AB ülkelerine Ege Denizi'ndeki Yunanistan adaları üzerinden geçen göçmenleri kapsıyor.

(AEK)