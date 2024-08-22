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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 13:50
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 16:45
3 dk Okuma

SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Melisa Sözen: Linç kültürünün parçası olmayın

Canlandırdığı karakter nedeniyle hedef gösterilen Sözen, " Yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, zarif bir duruş sergileyen bir kadını gösteriyor. Kadın, koyu mavi, parlak dokulu, uzun kollu bir elbise giymiş ve arkasında yeşil tonlarında bir arka plan bulunuyor. Kadın, iki elini yanlara açarak arka plandaki duvarlara dayanmış durumda. Yüz ifadesi güçlü ve kendinden emin, başı hafif yukarı kalkık bir şekilde kameraya bakıyor. Saçları geriye doğru sıkı bir şekilde toplanmış, bu da yüz hatlarını belirgin hale getiriyor. Arka planın yeşil tonları, elbisenin koyu mavisiyle kontrast oluşturuyor ve bu da fotoğrafa derinlik katıyor.
Melisa Sözen'in facebook hesabı

Oyuncu Melisa Sözen, Fransa'da  polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"in 2017'deki üçüncü sezonunda canlandırdığı karakter nedeniyle hedef gösterilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sözen, "Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi" dedi.

Melisa Sözen'in X'teki açıklaması şöyle:

"En anlaşılır haliyle:

1-Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.

2-Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3-Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz.

Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum.

Ama yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız. Yukarıdaki üç madde çok yeterli olduğu halde bu satırları da zaten bununla başa çıkması güç insanlar için ekliyorum. Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle.

Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim.

Kendi aklımızı, kendi bilgilerimizi kullanmayı, araştırmayı, doğru kaynakları kullanmayı ve önce bir durup düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu tuhaf olaydan hep birlikte çıkaracağımız ders varsa bu olsun."

En İyi Kadın oyuncu ödülü sahibi

Genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Sözen, Türk sinema ve televizyonlarında büyük başarılar elde eden pek çok film ve dizide oynadı.

Sözen, 2014 yılında Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye kazanan ”Kış Uykusu” filmindeki performansıyla uluslararası ilgi ve takdir gördü.
2015 yılında hem "Kalp Düğümü" oyunuyla Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin, hem de “Kış Uykusu” ile Sinema Yazarları Derneği’nin en iyi kadın oyuncu ödüllerini aynı yıl alarak büyük bir başarıya imza attı.
Eric Rochant imzalı “Le Bureau des Légendes” dizisinin ardından “Damien Veux Changer Le Monde” filmiyle uluslararası kariyerine devam etti.

Ne olmuştu?

Oyuncu Melisa Sözen, Rojava'da IŞİD'e karşı savaşan YPG’liler arasına sızan bir ajan karakterini canlandırdığı bir diziyle gündeme gelmişti.

Oyuncu, bu rol için nasıl seçildiğini şu sözlerle ifade etmişti: "2016 yılında, Fransa’nın en popüler yapımlarından biri olan ‘Le Bureau des Légendes’ dizisinden bir teklif aldım. O dönemde Fransızca bilgim neredeyse hiç yoktu. Buna rağmen seçmelere katıldığımda yönetmen performansımı çok beğendi. Yönetmen, ‘Bir şekilde hallederiz’ dedi ve hemen hızlandırılmış Fransızca dersleri almaya başladım. Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı canlandırıyordum, bu yüzden çekimlerden önce dil eğitiminin yanı sıra silah ve dövüş eğitimleri de aldım. Bu benim için çok keyifli ve öğretici bir süreçti."

Ancak dizideki bu sahnelerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Sözen, sosyal medyada hedef gösterildi.

(EMK)

Melisa Sözen linç kültürü Kış uykusu ışid ypg
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/yazi/melisa-sozen-erkeklerin-dilinden-dinliyor-erkek-gozuyle-izliyoruz-107490
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ilgili haberler
Melisa Sözen: Erkeklerin Dilinden Dinliyor, Erkek Gözüyle İzliyoruz
7 Haziran 2008
/yazi/melisa-sozen-erkeklerin-dilinden-dinliyor-erkek-gozuyle-izliyoruz-107490
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