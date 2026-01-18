ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:55 18 Ocak 2026 16:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.01.2026 16:58 18 Ocak 2026 16:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti eylemi

"Kadınlar en çok evlerinin içinde öldürüldü. Sorumluların yasakçı politikaları, aile yılı ilan edilmesi ve hala kadınların kaç çocuk yapacağının tartışılması kadınları korumadı aksine yine ataerkinin önüne attı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti eylemi

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp,  erkek şiddetine dikkat çekmek İstanbul Başakşehir’de eylem yaptı. Protestoda, erkek şiddetine dair veriler kamuoyuyla paylaştı ve yargı süreçlerini eleştirdi.

Açıklama şöyle:

Aile yılı ilan edilen bu yıl yine kadınların korunmadığı, şiddet gördüğü, aşağılandığı ve öldürüldüğü bir yıl oldu. Aile yılında kadınların %61’ i evlerinde öldürüldü. 104 kadını evli olduğu erkek, 32 kadını ise eskiden evli olduğu erkek öldürdü. Kadınlar en çok evlerinin içinde öldürüldü. Sorumluların yasakçı politikaları, aile yılı ilan edilmesi ve hala kadınların kaç çocuk yapacağının tartışılması kadınları korumadı aksine yine ataerkinin önüne attı. Bu nefretle işlenen saldırıları kabul etmiyoruz. Bu işlenen kadın cinayetleri istisna değil toplumun kadına bakışının bir sonucudur. Kadınların aile içinde erkek bireyler tarafından öldürülmesi ise bu yılın aile yılı değil, kadınların korunamadığı bir yıl olduğunu gösterir.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Melisa Aydınalp erkek şiddeti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git