Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti eylemi

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp, erkek şiddetine dikkat çekmek İstanbul Başakşehir’de eylem yaptı. Protestoda, erkek şiddetine dair veriler kamuoyuyla paylaştı ve yargı süreçlerini eleştirdi.

Açıklama şöyle:

Aile yılı ilan edilen bu yıl yine kadınların korunmadığı, şiddet gördüğü, aşağılandığı ve öldürüldüğü bir yıl oldu. Aile yılında kadınların %61’ i evlerinde öldürüldü. 104 kadını evli olduğu erkek, 32 kadını ise eskiden evli olduğu erkek öldürdü. Kadınlar en çok evlerinin içinde öldürüldü. Sorumluların yasakçı politikaları, aile yılı ilan edilmesi ve hala kadınların kaç çocuk yapacağının tartışılması kadınları korumadı aksine yine ataerkinin önüne attı. Bu nefretle işlenen saldırıları kabul etmiyoruz. Bu işlenen kadın cinayetleri istisna değil toplumun kadına bakışının bir sonucudur. Kadınların aile içinde erkek bireyler tarafından öldürülmesi ise bu yılın aile yılı değil, kadınların korunamadığı bir yıl olduğunu gösterir.”

(EMK)