Melisa Aydınalp ve Ecem Güvenciler’den eylem: “1 yılda 394 kadın”

Manken aktivist Melisa Aydınalp ve aktivist Ecem Güvenciler, dün (24 Ocak) İstanbul Beyoğlu’nda, erkek şiddetine karşı eylem düzenledi.

Aktivistler, ellerinde taşıdıkları “1 yılda 394 kadın” ve “Sorumlular istifa etsin” dövizleriyle 2024 yılında öldürülen kadınları hatırlattı.

bianet'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2024'te en az 378 kadını ve 43 çocuğu öldürdü.

Erkekler 2024'te en az 378 kadını öldürdü

Aydınalp ve Güvenciler, eylemlerine ilişkin yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

“1 yılda 394 kadın öldürüldü. Tükiye Cumhuriyeti’nde en yüksek sayılardan biri bu. Kadınların toplumun içindeki yerleri bu derece sarsılırken kadınların eril şiddetin kurbanı olmalarını kabul etmiyoruz. Failler caydırıcı hiçbir ceza almadan hayatlarına devam ediyorken kadınların çoğu bu ülkede katlediliyor. Bu kadın katliamından sorumlu insanlar derhal istifa etmelidir.

“Sorumlular da kadınların ölümlerine bir o kadar sebep olmuşlardır. Kadınların kalkınmasına, yaşamasına, sosyal hayattaki yerlerine ve nefeslerine saygı göstermeyen siyasi politikaların sonucudur bunlar. Kadınların ölümlerinden sizler de sorumlusunuz.”