Melih Meriç'e saldırı soruşturması genişledi: Beş gözaltı, tepkiler sürüyor

Gaziantep'te milletvekiline yönelik saldırı soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valisi Çeber'in açıklamasına göre saldırının şüphelisi S.A.K., kaçışına yardımcı olduğu değerlendirilen özel araç sürücüsü A.Ç., ticari taksi şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay sırasında görevli özel güvenlik görevlisi R.Ç. yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada kaçış güzergahı ve olası güvenlik ihmalleri araştırılıyor. Saldırı sonrası TBMM'deki tüm siyasi partiler olayı kınayarak demokratik siyasete yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Soruşturmanın devamında saldırının münferit olup olmadığı, şüphelinin bağlantıları ve güvenlik zincirindeki olası kusurlar incelenecek.

Gaziantep Valisi Çeber'in verdiği bilgiye göre saldırının şüphelisi S.A.K., olay yerinden kaçmasına yardımcı olduğu değerlendirilen özel araç sürücüsü A.Ç., daha sonra bindiği ticari taksinin şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay sırasında görev yapan özel güvenlik görevlisi R.Ç. göz altına alındı.

Soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Saldırıdan Meriç yaralı olarak kurtulmuş ve ameliyata alınmıştı. Ameliyatın başarıl geçtiği, Meriç'in durumunun iyiye gittiği haber verildi.

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Kaçış güzergâhı ve ihmaller araştırılıyor

Gözaltı listesi, soruşturmanın yalnızca saldırganın kimliğine değil, saldırı sonrasındaki kaçış sürecine ve olay yerindeki olası ihmallere de odaklandığını gösterdi. Güvenlik görevlisinin gözaltına alınması, olay yerindeki güvenlik tedbirlerinin ve saldırının önlenip önlenemeyeceğinin de inceleme konusu olduğunu ortaya koydu.

Siyasi partilerden ortak kınama

Saldırının ardından dün TBMM'de temsil edilen hemen bütün siyasi partiler art arda açıklamalar yaparak olayı kınamış, milletvekillerine yönelik şiddetin demokratik siyaseti hedef aldığını vurgulamıştı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saldırının yalnızca partilerine değil demokratik siyaset kurumuna yönelik olduğunu belirterek faillerin ve varsa bağlantılarının eksiksiz ortaya çıkarılmasını istemişti.

TBMM Başkanı da yasama organına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve diğer siyasi parti temsilcileri de yayımladıkları mesajlarda saldırıyı kınarken, siyasal rekabetin şiddete dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladılar. Çok sayıda baro, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütü de benzer açıklamalar yaparak olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

Gözler soruşturmanın kapsamında

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında saldırının münferit bir eylem olup olmadfığı, şüphelinin olası bağlantıları, kaçışına yardım edilip edilmediği ve olay yerindeki güvenlik zincirinde ihmal bulunup bulunmadığı araştırılacak. Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

(AEK)