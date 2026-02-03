Melih Gökçek’e soruşturma yolu açıldı

Danıştay 1. Dairesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), eski Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemine ilişkin imar uygulamaları hakkında yaptığı suç duyurusunda İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararını oybirliğiyle kaldırdı.

Yüksek Mahkeme, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi.

Melih Gökçek ile birlikte dosyada Başkan Vekili Ali Gökşin, Genel Sekreterler Altan Raşit Civan, Kamil Kılıç, Asım Balcı, Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ömer Faruk Erciyes ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkan Vekili Samet Kaya’nın isimleri geçiyor.

Danıştay: Ön inceleme yapılmalı

Mansur Yavaş sonrası ABB, Melih Gökçek’in görevde bulunduğu dönemlerde Ankara’da bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişiklikleriyle, FETÖ ve FETÖ bağlantılı kişi ya da şirketlere “bireysel menfaat sağlandığı” iddiasıyla İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı ise 3 Şubat 2025 tarihli kararıyla, şikâyetin işleme konulmamasına ve ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine hükmetmişti. Bu karara ABB itiraz etmişti.

Danıştay 1. Dairesi, 25 Aralık 2025 tarihli kararında, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirtti.

Danıştay, özellikle şu hususların ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiğini kaydetti:

İmar planı değişikliklerine kimlerin, hangi görev ve unvanla katıldığı,

Plan değişikliği taleplerinin kimler tarafından yapıldığı,

Söz konusu alanlarda daha önce açılmış veya karara bağlanmış iptal davalarının bulunup bulunmadığı,

Yargı kararlarının uygulanıp uygulanmadığı,

Plan değişiklikleriyle taşınmaz sahiplerine bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığı.

"İşleme koymama" kararı kaldırıldı

Danıştay, bu konuların bilirkişi raporuyla ortaya konulması, elde edilecek bulgulara göre soruşturma izni verilip verilmeyeceğine yeniden karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı’nın “şikâyetin işleme konulmaması” yönündeki kararını kaldırdı. Dosya, yeniden ön inceleme yapılması için Bakanlığa gönderildi. Karar, oybirliğiyle alındı ve kesin nitelik taşıyor.

Danıştay kararının ardından İçişleri Bakanlığı, dosyada belirtilen çerçevede ön inceleme yaptırmak zorunda. Ön inceleme sonucunda soruşturma izni verilmesine ya da yeniden izin verilmemesine ilişkin bir karar alınacak. Verilecek karar, ilgililer tarafından tekrar yargı denetimine taşınabilecek.

