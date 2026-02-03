ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 17:04 3 Şubat 2026 17:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 17:13 3 Şubat 2026 17:13
Okuma Okuma:  2 dakika

Melih Gökçek’e soruşturma yolu açıldı

Danıştay, Melih Gökçek dönemine ilişkin imar uygulamalarıyla ilgili suç duyurusunda İçişleri Bakanlığı’nın “soruşturma izni verilmemesi” kararını oybirliğiyle kaldırdı; dosya yeniden ön inceleme yapılmak üzere Bakanlığa gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Melih Gökçek’e soruşturma yolu açıldı
Fotoğraf: ankara.bel.tr

Danıştay 1. Dairesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), eski Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemine ilişkin imar uygulamaları hakkında yaptığı suç duyurusunda İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararını oybirliğiyle kaldırdı.

Yüksek Mahkeme, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi.

Melih Gökçek ile birlikte dosyada Başkan Vekili Ali Gökşin, Genel Sekreterler Altan Raşit Civan, Kamil Kılıç, Asım Balcı, Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ömer Faruk Erciyes ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkan Vekili Samet Kaya’nın isimleri geçiyor.

Danıştay: Ön inceleme yapılmalı

Mansur Yavaş sonrası ABB, Melih Gökçek’in görevde bulunduğu dönemlerde Ankara’da bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişiklikleriyle, FETÖ ve FETÖ bağlantılı kişi ya da şirketlere “bireysel menfaat sağlandığı” iddiasıyla İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı ise 3 Şubat 2025 tarihli kararıyla, şikâyetin işleme konulmamasına ve ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine hükmetmişti. Bu karara ABB itiraz etmişti.

Danıştay 1. Dairesi, 25 Aralık 2025 tarihli kararında, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirtti.

Danıştay, özellikle şu hususların ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiğini kaydetti:

  • İmar planı değişikliklerine kimlerin, hangi görev ve unvanla katıldığı,
  • Plan değişikliği taleplerinin kimler tarafından yapıldığı,
  • Söz konusu alanlarda daha önce açılmış veya karara bağlanmış iptal davalarının bulunup bulunmadığı,
  • Yargı kararlarının uygulanıp uygulanmadığı,
  • Plan değişiklikleriyle taşınmaz sahiplerine bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığı.

"İşleme koymama" kararı kaldırıldı

Danıştay, bu konuların bilirkişi raporuyla ortaya konulması, elde edilecek bulgulara göre soruşturma izni verilip verilmeyeceğine yeniden karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı’nın “şikâyetin işleme konulmaması” yönündeki kararını kaldırdı. Dosya, yeniden ön inceleme yapılması için Bakanlığa gönderildi. Karar, oybirliğiyle alındı ve kesin nitelik taşıyor.

Danıştay kararının ardından İçişleri Bakanlığı, dosyada belirtilen çerçevede ön inceleme yaptırmak zorunda. Ön inceleme sonucunda soruşturma izni verilmesine ya da yeniden izin verilmemesine ilişkin bir karar alınacak. Verilecek karar, ilgililer tarafından tekrar yargı denetimine taşınabilecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Melih Gökçek ibrahim melih gökçek ankara büyükşehir belediyesi Mansur Yavaş
ilgili haberler
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'NDE ASFALT
"Melih Gökçek planladı, Mansur Yavaş inşa ediyor"
13 Nisan 2021
/haber/melih-gokcek-planladi-mansur-yavas-insa-ediyor-242388
ODTÜ’DEN DOÇ. PAMUKÇU AKTARIYOR
“20 Yılda Metro Yapamayan Gökçek ODTÜ Yolunu Bitiriyor”
23 Ekim 2013
/haber/20-yilda-metro-yapamayan-gokcek-odtu-yolunu-bitiriyor-150758
Bir Yerel Yönetici Olarak Melih Gökçek'in Portresi
23 Temmuz 2008
/haber/bir-yerel-yonetici-olarak-melih-gokcek-in-portresi-108533
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'NDE ASFALT
"Melih Gökçek planladı, Mansur Yavaş inşa ediyor"
13 Nisan 2021
/haber/melih-gokcek-planladi-mansur-yavas-insa-ediyor-242388
ODTÜ’DEN DOÇ. PAMUKÇU AKTARIYOR
“20 Yılda Metro Yapamayan Gökçek ODTÜ Yolunu Bitiriyor”
23 Ekim 2013
/haber/20-yilda-metro-yapamayan-gokcek-odtu-yolunu-bitiriyor-150758
Bir Yerel Yönetici Olarak Melih Gökçek'in Portresi
23 Temmuz 2008
/haber/bir-yerel-yonetici-olarak-melih-gokcek-in-portresi-108533
Sayfa Başına Git