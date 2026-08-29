Melih Gökçek'e soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”

İddialar neydi?

Soruşturmaya konu iddialar, gazeteci Murat Ağırel tarafından ortaya atıldı. Ağırel arıca belgeler paylaştı.

Gökçek ailesinin Almanya’da ‘HAMAG’ isimli bir şirket kurduğunu ancak hiç çalışanı olmayan bu şirketin servet değerinde taşınmazlar satın aldığını ileri sürdü.

Ağrel’in paylaştığı belgelere göre 2023 yılında şirketin banka hesabına Türkiye üzerinden yaklaşık 5 milyon euro para gönderildi. Hülya Gökçek ise bu parayla Düsseldorf'ta 18 daireli bir binayı satın aldı.

Bir diğer iddia ise Gökçek ailesinin Türkiye’den gönderilen paralarla Almanya’da AVM satın aldığı. 21 Mayıs 2025’te noter huzurunda 8,5 milyon euroluk sözleşme imzalandı. Ancak Gökçek ailesi AVM'yi satın almak için şartları sağlayamadı.

Melik Gökçek ise iddiaları “iftira” diyerek reddetti. Ağırel'i FETÖ bağlantılı çevrelerce desteklenmekle suçladı. Konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Ancak daha sonra Murat Ağırel, Melih Gökçek'e belgelerle yanıt verdi. FETÖ ithamına karşılık “Bunlar sizin arkadaşlarınız Melih Bey. Gün boyunca size bir zarar gelmesin diye çırpındılar. Ne de olsa eski dostsunuz. Her zaman yaptıkları gibi haberi manipüle edip gerçeği karartmaya çalıştılar. Sizler bu isimlerle işler çevirirken, bizler 19 yıldır olduğu gibi FETÖ ile mücadele ediyorduk.” dedi.

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek’in Almanya’daki şirketini ve mal varlıklarını merak edenler için kamuya açık bilgi alma adreslerini ekliyorum.



İsteyen herkes bakabilir, sorgulayabilir:



1- https://t.co/QqtnlGqzpC



2- https://t.co/hB6bDCdOeQ



Ben gittim,… pic.twitter.com/3hhSkIuykI — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 28, 2026

(Mİ/HA)