Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine hakkında resen soruşturma başlattığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Ankara Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verecek.

Başsavcılık, Ağırel’i de soruşturma kapsamında tanık olarak ifadeye çağırdı. Ağırel, 31 Ağustos’ta Ankara’da ifade verdi.

Ağırel, ifadesinin ardından soruşturmanın selameti açısından şimdilik kamuoyuyla paylaşmayacağını açıkladı. Soruşturma kapsamında ifade verilmesi, söz konusu iddiaların doğrulandığı anlamına gelmiyor; iddiaların doğruluğu yürütülecek soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.

Melih Gökçek ise daha önce yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddederek gerekli bilgileri savcılığa vereceğini belirtmişti.

İddialar neydi?

Soruşturmaya konu iddialar, gazeteci Murat Ağırel tarafından ortaya atıldı. Ağırel arıca belgeler paylaştı.

Gökçek ailesinin Almanya’da ‘HAMAG’ isimli bir şirket kurduğunu ancak hiç çalışanı olmayan bu şirketin servet değerinde taşınmazlar satın aldığını ileri sürdü.

Ağrel’in paylaştığı belgelere göre 2023 yılında şirketin banka hesabına Türkiye üzerinden yaklaşık 5 milyon euro para gönderildi. Hülya Gökçek ise bu parayla Düsseldorf'ta 18 daireli bir binayı satın aldı.

Bir diğer iddia ise Gökçek ailesinin Türkiye’den gönderilen paralarla Almanya’da AVM satın aldığı. 21 Mayıs 2025’te noter huzurunda 8,5 milyon euroluk sözleşme imzalandı. Ancak Gökçek ailesi AVM'yi satın almak için şartları sağlayamadı.

Melik Gökçek ise iddiaları “iftira” diyerek reddetti. Ağırel'i FETÖ bağlantılı çevrelerce desteklenmekle suçladı. Konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Ancak daha sonra Murat Ağırel, Melih Gökçek'e belgelerle yanıt verdi. FETÖ ithamına karşılık “Bunlar sizin arkadaşlarınız Melih Bey. Gün boyunca size bir zarar gelmesin diye çırpındılar. Ne de olsa eski dostsunuz. Her zaman yaptıkları gibi haberi manipüle edip gerçeği karartmaya çalıştılar. Sizler bu isimlerle işler çevirirken, bizler 19 yıldır olduğu gibi FETÖ ile mücadele ediyorduk” dedi.