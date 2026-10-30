Meli Bendeli tahliye edildi: “İyiyim”

Oyuncu Meli Bendeli, “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Bendeli, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi olduğunu duyurdu.

Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu, geçen ay düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınmış ve “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cezaevinden tahliye edilen Bendeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben tahliye oldum, merak edenler için merak etmeyin, iyiyim” dedi.

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Meli Bendeli hakkında

Meli Bendeli, tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı. Televizyonda özellikle “Çukur” dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Bendeli, trans kimliğini kamuoyuyla paylaşmasının ardından oyunculuk sektöründe karşılaştığı ayrımcılığa ilişkin de çeşitli açıklamalar yaptı. Daha önce “Şahmaran” dizisi için görüşmelerinin olumlu ilerlemesine rağmen trans kimliği nedeniyle projeden çıkarıldığını söylemişti. Bu deneyim, kültür-sanat alanında LGBTİ+’ların karşılaştığı ayrımcılık örnekleri arasında da raporlandı.

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(EMK)