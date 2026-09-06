Meli Bendeli “müstehcenlik” soruşturması kapsamında tutuklandı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Meli Bendeli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek beş ilde yedi kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Bendeli’nin yanı sıra şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, bir kişinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu açıklandı.

“Müstehcenlik” soruşturmaları “ahlak polisliğine dönüştü”

Emniyet, soruşturmaya gerekçe olarak şüphelilerin farklı sosyal medya platformlarında özel üyelik sistemi üzerinden ücret karşılığında “müstehcen” olduğu ileri sürülen görüntüler paylaştığı iddiasını gösterdi. Bendeli hakkındaki suçlama da sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlara dayandırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen beş kişiden Meli Bendeli’nin de aralarında bulunduğu dört kişi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” başlıklı 226. maddesi kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Rolü geri alınan Meli Bendeli: “Ötelenmek canıma yetti”

Meli Bendeli hakkında

Meli Bendeli, tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı. Televizyonda özellikle “Çukur” dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Bendeli, trans kimliğini kamuoyuyla paylaşmasının ardından oyunculuk sektöründe karşılaştığı ayrımcılığa ilişkin de çeşitli açıklamalar yaptı. Daha önce “Şahmaran” dizisi için görüşmelerinin olumlu ilerlemesine rağmen trans kimliği nedeniyle projeden çıkarıldığını söylemişti. Bu deneyim, kültür-sanat alanında LGBTİ+’ların karşılaştığı ayrımcılık örnekleri arasında da raporlandı.

(NÖ)