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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 06.09.2026 11:08 6 Eylül 2026 11:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.09.2026 11:52 6 Eylül 2026 11:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Meli Bendeli “müstehcenlik” soruşturması kapsamında tutuklandı

Trans oyuncu Meli Bendeli, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen “müstehcenlik” soruşturması kapsamında tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden dördü hakkında tutuklama kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meli Bendeli “müstehcenlik” soruşturması kapsamında tutuklandı
Fotoğraf: Ankara Film Festivali
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Meli Bendeli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek beş ilde yedi kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Bendeli’nin yanı sıra şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, bir kişinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu açıklandı.

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Emniyet, soruşturmaya gerekçe olarak şüphelilerin farklı sosyal medya platformlarında özel üyelik sistemi üzerinden ücret karşılığında “müstehcen” olduğu ileri sürülen görüntüler paylaştığı iddiasını gösterdi. Bendeli hakkındaki suçlama da sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlara dayandırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen beş kişiden Meli Bendeli’nin de aralarında bulunduğu dört kişi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” başlıklı 226. maddesi kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

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Meli Bendeli hakkında

Meli Bendeli, tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı. Televizyonda özellikle “Çukur” dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Bendeli, trans kimliğini kamuoyuyla paylaşmasının ardından oyunculuk sektöründe karşılaştığı ayrımcılığa ilişkin de çeşitli açıklamalar yaptı. Daha önce “Şahmaran” dizisi için görüşmelerinin olumlu ilerlemesine rağmen trans kimliği nedeniyle projeden çıkarıldığını söylemişti. Bu deneyim, kültür-sanat alanında LGBTİ+’ların karşılaştığı ayrımcılık örnekleri arasında da raporlandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
müstehcenlik Meli Bendeli
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