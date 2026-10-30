TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 30.10.2026 09:59 30 Cotmeh 2026 09:59
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.10.2026 10:04 30 Cotmeh 2026 10:04
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Melî Bendelî hate berdan: “Ez baş im”

Bendelîyê di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de got, “Ez hatim berdan, ji bo kesên ku xem dixwin, xem nekin, ez baş im.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Melî Bendelî hate berdan: “Ez baş im”
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Lîstikvan Melî Bendelî bi tohmeta “mistehceniyê” hatibû girtin. Bendelî hate berdan. Bendelî piştî serbestbûna xwe di parvekirina li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de da zanîn ku ew baş e.

Lîstikvan Melî Bendelî, di çarçoveya operasyonên meha borî hatibûn lidarxistin de hatibû desteserkirin û bi sûcê “mistehceniyê” jî hatibû girtin.

Bendeliya ku ji girtîgehê hate berdan, di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de got, “Ez hatim berdan, ji bo kesên ku xem dixwin, xem nekin, ez baş im.”

Derbarê Melî Bendeliyê de

Melî Bendelî di lîstikên şano, sînema û di berhemên televizyonê de rol girt. Li televizyonê bi taybetî bi karakterê Timsah Celil ku di rêzefîlma “Çukur” de lîstibû ku ji aliyê girseveke berfireh a temaşevanan ve hate naskirin.

Bendelî, piştî ku nasnameya xwe ya trans bi raya giştî re parve kir, derbarê wê cudakariya ku di sektora lîstikvaniyê de pê re rû bi rû mayî de jî daxuyaniyên cihêreng dan. Wê berê gotibû ku tevî ku hevdîtinên wê yên ji bo rêzefîlma “Şahmaran” bi erênî diçûn, ji ber nasnameya xwe ya trans ji projeyê hatiye derxistin. Ev ezmûn di nava mînakên cudakariya ku LGBTI+ di qada çand-hunerê de pê re rû bi rû dimînin de jî hate tomarkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
lgbtî Meli Bendeli
nûçeyên pêwendîdar
Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike
19 Cotmeh 2026
/haber/ozgul-sakiye-li-metrise-serdana-girtiyen-lgbti-kir-hevgirtin-wan-biheztir-dike-324590
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Konseya Sendikayên Cîhanî: Êrişên li dijî LGBTÎ+yan nayên qebûlkirin
24 Îlon 2026
/haber/konseya-sendikayen-cihani-erisen-li-diji-lgbti-yan-nayen-qebulkirin-323753
Nêzîkî 1250 akademîsyenan bertek nîşanî operasyonên li dîjî LGBTÎ+yan dan
18 Îlon 2026
/haber/neziki-1250-akademisyenan-bertek-nisani-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dan-323592
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike
19 Cotmeh 2026
/haber/ozgul-sakiye-li-metrise-serdana-girtiyen-lgbti-kir-hevgirtin-wan-biheztir-dike-324590
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Konseya Sendikayên Cîhanî: Êrişên li dijî LGBTÎ+yan nayên qebûlkirin
24 Îlon 2026
/haber/konseya-sendikayen-cihani-erisen-li-diji-lgbti-yan-nayen-qebulkirin-323753
Nêzîkî 1250 akademîsyenan bertek nîşanî operasyonên li dîjî LGBTÎ+yan dan
18 Îlon 2026
/haber/neziki-1250-akademisyenan-bertek-nisani-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dan-323592
Biçe serûpelê