Meli Bendeli: “Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için geçimimi sosyal medyadan sağlamak zorundayım”

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yürütülen “müstehcenlik” soruşturmasında tutuklanan trans oyuncu Meli Bendeli’nin soruşturma kapsamında verdiği ifade kamuoyuna yansıdı.

Bendeli, YouTube, Instagram, TikTok ve X’teki hesaplarını kendisinin yönettiğini, soruşturma kapsamında kendisine gösterilen fotoğrafların da kendisine ait olduğunu söyledi. Paylaşımlarının günlük yaşamından kesitlerden oluştuğunu ve “müstehcenlik” suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Meli Bendeli “müstehcenlik” soruşturması kapsamında tutuklandı

“Kendi mesleğimi icra edemiyorum”

Bendeli, sosyal medyadan gelir elde etmesini çalışma yaşamında karşılaştığı ayrımcılıkla ilişkilendirdi.

Oyunculuk yapamadığını belirten Bendeli, “Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım” dedi.

Cinsiyet uyum sürecini tamamlamak için ameliyat olması gerektiğini söyleyen Bendeli, ameliyatın maliyetini karşılayabilmek amacıyla sosyal medyadan gelir elde ettiğini anlattı.

Bendeli, paylaşımlarında cinsel organının göründüğü bir içeriğin bulunmadığını, içeriklerini “müstehcen” olarak değerlendirmediğini söyledi. TikTok ve YouTube’daki yayınlarında 18 yaş ve üzeri kullanıcılar için yaş kısıtlamasını kendisinin uyguladığını da ifade etti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri beş ilde yedi kişi hakkında işlem başlattı.

Soruşturmada sosyal medya platformlarında özel üyelik sistemi üzerinden ücret karşılığında “müstehcen” olduğu ileri sürülen görüntülerin paylaşılması suçlamaya gerekçe gösterildi. Bendeli de sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Bendeli’nin de aralarında bulunduğu dört kişi hakkında tutuklama, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında yürütülüyor.

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Bendeli daha önce de sektördeki ayrımcılığı anlatmıştı

Bendeli, trans kimliğini açıklamasının ardından oyunculuk sektöründe karşılaştığı ayrımcılığı daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı. 2023’te bir dizi projesinde görüşmeler olumlu ilerlemesine rağmen trans kimliği nedeniyle kadrodan çıkarıldığını söylemiş, oyunculuk alanında iş verilmediğini anlatmıştı.

(NÖ)