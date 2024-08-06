Melen içme suyu havzasına altın madeni arama izni verildi
Düzce’nin, Kuzey Ormanları Akçakoca mevkilerinde Melen içme suyu havzasının bulunduğu bölgeye altın madeni arama izni verildi.
Arama iznini Kuzey Ormanları Savunması, bugün sosyal medya hesabından duyurdu.
Savunma, altın madeni arama izninin verildiği bölgedeki suyun tüm Marmara ve İstanbul’un içme ve kullanma suyu kaynağı olduğunu belirtti.
sendika.org’da yer alan habere göre, gelişmeye dair açıklama yapan Kuzey Ormanları Savunması sözcüsü Begüm Zafer, altın madeni arama izninin insan sağlığı ve doğal kaynaklar üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara yol açacağını vurguladı.
İliç örneği
Zafer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Altın madenciliği süreci, patlatmalar, toprak sıyırma, siyanür kullanımı gibi aşamaları içerir. Bu süreçte ortaya çıkan toz, atıklar ve siyanür yer altı ve yer üstü sularını kirletir, toprak verimliliğini azaltır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Erzincan İliç’teki ekolojik felaket, bu tür projelerin ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin acı bir örneğidir.
"Şimdi gittikçe küçülen kuzey ormanlarımızın bir parçasında Düzce’de altın madeni tehdidi ile karşı karşıyayız. Bölgenin ekolojik dengesini, insan sağlığını, suyunu, havasını tehdit eden bu proje bir takım ekonomik kaygı ve hedefleri ülkemizin geleceğinin önüne koyan bir zihniyetin ürünüdür.”
Kuzey Ormanları hakkında
Kuzey Ormanları; Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinin kuzeyini kaplayan; batıda Istranca Dağlarından, doğuda Abant Dağları’na uzanan, kuzeyde Karadeniz kıyıları ile güneyde Marmara Denizi kıyıları ve Samanlı Dağları arasında kalan ekosistemler birliği.
Kuzey Ormanları; Asya ile Avrupa kıtası arasında uzanan bir orman kuşağı köprüsü konumundadır. İdari açıdan ise Trakya’da 4 il (Kuzey Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul ili ve Anadolu’da 6 il (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Kuzey Bursa ve Kuzey Balıkesir) olmak üzere toplam 11 il sınırı içinde yer almakta ve bu illerin yerleşim alanları için yaşamsal önem taşıyan ekosistemler bütünlüğünü oluşturmaktadır. (TY)