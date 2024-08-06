Melen içme suyu havzasına altın madeni arama izni verildi

Düzce’nin, Kuzey Ormanları Akçakoca mevkilerinde Melen içme suyu havzasının bulunduğu bölgeye altın madeni arama izni verildi.

Arama iznini Kuzey Ormanları Savunması, bugün sosyal medya hesabından duyurdu.

Savunma, altın madeni arama izninin verildiği bölgedeki suyun tüm Marmara ve İstanbul’un içme ve kullanma suyu kaynağı olduğunu belirtti.

sendika.org’da yer alan habere göre, gelişmeye dair açıklama yapan Kuzey Ormanları Savunması sözcüsü Begüm Zafer, altın madeni arama izninin insan sağlığı ve doğal kaynaklar üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara yol açacağını vurguladı.

İliç örneği

Zafer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Altın madenciliği süreci, patlatmalar, toprak sıyırma, siyanür kullanımı gibi aşamaları içerir. Bu süreçte ortaya çıkan toz, atıklar ve siyanür yer altı ve yer üstü sularını kirletir, toprak verimliliğini azaltır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Erzincan İliç’teki ekolojik felaket, bu tür projelerin ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin acı bir örneğidir.

"Şimdi gittikçe küçülen kuzey ormanlarımızın bir parçasında Düzce’de altın madeni tehdidi ile karşı karşıyayız. Bölgenin ekolojik dengesini, insan sağlığını, suyunu, havasını tehdit eden bu proje bir takım ekonomik kaygı ve hedefleri ülkemizin geleceğinin önüne koyan bir zihniyetin ürünüdür.”