Melbourne’da elektrikli scooter’lar yasaklandı

Avustralya’da Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da kiralık elektrikli scooter’lar yasaklandı.

AA’nın ABC News’tan aktardığına göre, Melbourne'da belediye meclisinde, güvenlik tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle kiralık elektrikli scooter’ların yasaklanması için oylama yapıldı. Meclis üyeleri, 4'e karşı 6 evet oyuyla kiralık elektrikli scooter’ların toplatılmasını kabul etti.

Kentte elektrikli scooter kiralama hizmeti veren ve sözleşmelerinin bitmesine 6 ay kalan Lime ile Neuron şirketlerinin, 30 gün içerisinde scooter’larını toplaması gerekiyor.

Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece, yaptığı açıklamada, “scooter kullananların kötü davranışlarından bıktığını” söyledi. Reece, çok fazla insanın scooter’ı kaldırımda kullandığını, düzgün park etmediğini ve yayaların bu araçlara takılıp düştüğünü kaydetti.

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan ise scooter’ların toplu taşımada bir seçenek olmasının faydalı olduğunu belirterek Melbourne Belediyesinin bu kararı alırken aceleci davrandığını ifade etti, belediyeden yasak kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Lime şirketi de scooter’ların yasaklanmasının bölge sakinleri için "güvenliği artırmayacağını" ileri sürdü.

Victoria eyaleti polisi verilerine göre, 1 Aralık 2021-31 Temmuz 2024'te eyalet genelinde 860 elektrikli scooter kazası oldu. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Almanya ve Fransa’da da yasak

Fransa'nın başkenti Paris, Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından, elektrikli scooter’ların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir.

Kentte e-scooterların bazı kişiler tarafından trafikte araçların, kaldırımlarda yayaların arasından ve saatte 27 km hıza çıkarak kullanılması endişeye sebep olmuştu. Park halindeki e-scooter’ların kaldırımlarda yığıldığına dair eleştiriler vardı. Resmi kayıtlara göre 2022'de 3 kişi elektrikli scooter’ların sebep olduğu kazada yaşamını yitirirken 459 kişi de yaralandı.

Paris’te Nisan ayında yapılan referandumda elektrikli scooter’ların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 90 oldu.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde kiralık elektrikli scooter’ların cadde ve kaldırımlarda kullanılması ve park edilmesi Nisan ayında yasaklanmıştı.

Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, neden oldukları kaza sayılarındaki artışı gerekçe göstererek kiralık elektrikli scooter’ların kullanımını yasaklayan kent belediyesine karşı bu alanda hizmet veren iki firmanın açtığı davada, belediyeyi haklı bulmuş, scooter’ların cadde ve kaldırımlarda park etmesinin yasaklanması kararının kanunlara uygun olduğuna hükmetmişti.