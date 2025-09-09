"Di helbestên Melayê Cizîrî de, evîn deriyek e ku ne tenê ji bo evîndar, lê di heman demê de ji bo civak û rastiya xwe jî vedibe."
Ew yek ji kesayetiyên herî girîng ên wêjeya Kurdî ye. Helbestvan, ku navê wî yê rastî Ehmed ibn Şêx el-Cezerî bû, li herêma Botan, li bajarê Cîzreyê, li Şirnexa îroyîn, ji dayik bû û piraniya jiyana xwe li wir derbas kir. Ji bilî ku xwedî zanînek kûr a zanistên Îslamî bû, ew bi taybetî bi xebatên xwe yên di warê tesewuf, felsefe û wêjeyê de navdar bû.
Jidayikbûn: Li dora sala 1570an li Cîzrê hatiye dinê.
Perwerde: Di kevneşopiya medreseyê de mezin bû, wî gelek ziman, di nav wan de Erebî, Farisî û Kurdî jî, hîn bû. Ew alimêkî bû ku di zanist, mentiq û felsefeya Îslamê ya serdema xwe de baş şareza bû.
Wî têkiliyeke nêzîk bi sofîzmê re danî; şopên yekîtiya hebûnê û hestên kûr ên mîstîk di berhemên wî de têne dîtin.
Mirin: Di sala 1640an de li Cîzrê koça dawî kiriye û gora wî îro jî li Cîzrê ye.
Ew wekî damezrînerê wêjeya Dîvana Kurdî tê hesibandin.
Wî helbestên xwe bi Kurdî nivîsandine, û bandorên Erebî û Farisî jî di berhemên wî de pir têne hîskirin.
Wî berhemên xwe bi şêweyên klasîk ên wekî xezel, qesîde û rubai afirandine.
Berhemên wî hem evîna dinyayî û hem jî ya îlahî dihewînin. Di vî warî de, wî pirek di navbera edebiyata sofîtî û helbesta dîwanê ya klasîk de çêkir.
Evîn, ezmûna îlahî, bedewî, xweza û ramanên felsefî di helbestên wî de bi gelemperî têne nîqaş kirin.
Berhema wî ya herî girîng Dîwan e, ku yek ji lûtkeyên edebiyata klasîk a Kurdî tê hesibandin.
Dîwan ne tenê berhemeke edebî ye, lê di heman demê de çavkaniyek e ku ramanên felsefî, olî û civakî yên wê serdemê nîşan dide.
Zimanê Melayê Cizîrî hunerî û bi wateyek kûr e, bi alegorî, sembol û têgehên sofîtî dewlemend e.
Girîngî û Mîrasa Melayê Cizîrî
Ew yek ji mezintirîn şaîrên edebiyata klasîk a Kurdî tê hesibandin.
Wî kevneşopiya helbesta dîwanê di edebiyata Kurdî de da destpêkirin û pêş xist.
Berhemên wî bandor li helbestvanên kurd ên paşerojê yên wek Ehmedê Xanî û Feqiyê Teyran kiriye.
Îro, ew hem di nav gelê Kurd de û hem jî di nav derdorên akademîk de bi rêzgirtinek kûr tê bîranîn.
Ew cîhana civakî-çandî ya sedsalên 16 û 17 nîşan dide. Bi rêya helbestên wî, mimkûn e ku mijarên serdemê yên evîn, mîstîsîzm, nasname, avahiya civakî û ferdî bi awayekî sosyolojîk werin şîrovekirin.
Yek ji dubeytên navdar ên Melayê Cizîrî jî wiha ye:
“Ez xelqê xwe neçar bûme, li dîlê xwe esîr bûme,
Ji dilê xwe neçar bûme, ji xudanê xwe cûda bûme.”
Ev hevok hesta xerîbiyê ya ku takekes di nav civaka xwe de dijî, tîne ziman. Her çend Melayê Cizîrî di çarçoveyek tesewufî de xerîbiya ji Xwedê vedibêje jî, ji perspektîfek sosyolojîk ve, ew dikare wekî îfadeyek krîza aîdiyeta takekes di nav civaka xwe de jî were şîrove kirin. Tenêtiya rewşenbîran di nav avahiya feodal a civaka Kurdî de û dûrbûna ji vê yekê di navbera raya giştî û medreseyê de li vir bi awayekî nerasterast tê nîşandan.
Tu heye, tu heye, tu heye, tu heye,
Ji te re xwe daye, ji te re heye.”
Têgihîştina yekîtîya dîtinê li vir bilindkirina evîna takekesî ber bi xwedayî ve nîşan dide. Lêbelê, ji perspektîfeke civakî ve, ev hewldana mirovan temsîl dike ku di rûbirûbûna êşên dinyayî û neheqiya civakî de bi awayekî transandantal teselîyê bibînin. Bi gotineke din, helbesta Melayê Cîzrî di rûbirûbûna parçebûna siyasî û nakokiyên ku di civaka Kurd a wê demê de dihatin jiyîn de wekî penageheke giyanî xizmet kir.
Melayê Cizîrî dema ku xwezayê teswîr dike, bi rastî têkiliyên civakî vedibêje:
“Ji çemê Xabûr heta Çiyayê Cûdî,
Gul û nîvro bûn şehîdê evînê.”
Wênekirina xwezayê ya li vir ne tenê nîşan dide estetîkê, lê di heman demê de nîşan dide qada civakî jî. Erdnîgariya herêma Botanê helbestê dihewîne. Ev nîşan dide ku wêje di heman demê de şêweyek parastina nasnameya herêmî ye. Bi gotineke din, helbestên Melayê Cizîrî girêdana civaka Kurd bi cih û bîra çandî re zindî dihêlin.
“Her çi bibêje meha, dîsa dê bibe şev,
Her çi bibe dewra, dîsa dê bibe kev.”
Ev dubeyt têgihîştina çerxî ya civakê ya dîrokê nîşan dide. Di seranserê dîrokê de, gelê Kurd civakeke ku qet derfeta avakirina dewletekê nedîtiye, şer, koçberî û parçebûnê bi berdewamî dijî. Ev rêzên Melayê Cizîrî, di rastiyê de, îfadeya têgihîştina civakî ya çarenûsê ne: dubarebûna heman êşê di dawiya her guhertinê de. Ev bi bîra dîrokî ya gel û nêzîkatiya qederparêz ve girêdayî ye.
Helbestên wî ne tenê evîna mîstîk, lê di heman demê de mijarên xerîbbûna civakî, nasname, erdnîgarî û çerxa dîrokî jî dihewînin.
Dîwana wî neynikeke sosyolojîk a cîhana giyanî ya civaka Kurdî ya sedsala 17an e.
Zimanê Melayê Cizîrî ji aliyekî ve lêgerînên hundirîn ên takekesî û ji aliyê din ve jî şikestinên civakî yên mirovan nîşan dide.
