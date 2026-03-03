Melania Trump BMGK'de "çocuklar için" konuştu; İran, "ikiyüzlülük" dedi

2 Mart Pazartesi günü (dün) Birleşmiş Milletler’de (BM) dikkat çeken bir oturum düzenlendi. Oturumun özel konuğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump oldu. Trump, savaşların ve teknolojinin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla New York’taki BM merkezine geldi.

"Saldırılar çocukların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor"

"ABD, çocukların yanında"

Reuters'ın aktardığına göre 15 üyeli Güvenlik Konseyi’ne ilk kez görevdeki bir dünya liderinin eşi başkanlık etti. Plan, ABD ve İsrail saldırılarından önce geçen hafta açıklanmıştı. Toplantı, ABD’nin Konsey’in aylık dönem başkanlığını devralmasının ardından gerçekleştirildi.

Trump’ın ofisi, toplantının amacının eğitimi hoşgörü ve küresel barışın ilerletilmesinde bir araç olarak vurgulamak olduğunu açıkladı. “Çocuklar, Teknoloji ve Çatışma Ortamında Eğitim” başlıklı oturumda konuşan Trump, “ABD dünya genelindeki tüm çocukların yanında. Umarım yakında barış sizin olur” dedi.

UNICEF: İran'da çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi

DiCarlo’dan dolaylı eleştiri

Oturumun açılış konuşmasını BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo yaptı. DiCarlo, konuşmasında isim vermeden, İran’a karşı başlatılan savaş bağlamında ABD ve İsrail’e dolaylı mesajlar verdi.

DiCarlo ayrıca İran’ın Minab kasabasındaki bir ilkokula yönelik saldırı sonucu onlarca çocuğun hayatını kaybettiğine dair raporların kendilerine ulaştığını, ABD yetkililerinin ise bu iddiaları araştırdığını açıkladı.

İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni

"Utanç ve ikiyüzlülük"

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, ABD’nin bir yandan İran şehirlerine füze saldırıları düzenleyip okulları bombalarken diğer yandan silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına ilişkin toplantı düzenlemesini “derin bir utanç ve ikiyüzlülük” olarak nitelendirdi.

(NÖ)