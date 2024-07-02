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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 15:29
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 15:40
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Meksikalılar kartel şiddetinden kaçıyor

Chiapas eyaletinde insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığının daha kazançlı hale gelmesiyle, kartellerin kaçakçılık rotaları için mücadelesi arttı; çatışma bölgesindeki Meksikalılar evlerini terk ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meksikalılar kartel şiddetinden kaçıyor
Fotoğraf: SIPAZ

Meksikalı yetkililer dün yaptıkları açıklamada, ülkenin güneyinde, Guatemala sınırına yakın, kartellerin hakim olduğu bölgedeki bir damperli kamyonun içinde ve çevresinde 20 erkek cesedi bulduklarını söyledi.

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AP’nin haberine göre, Federal Kamu Güvenliği Departmanı, cesetlerin, güney Chiapas eyaletindeki La Concordia kasabası yakınlarındaki kırsal bir yolda terk edilmiş bir kamyonda bulunduğunu açıkladı. Cesetlerden 14’ü kamyonun kasasında, ikisi şoför mahallinde, ikisi kamyonun hemen dışındaydı. Diğer ceset de kamyonun yaklaşık 100 metre uzağındaydı.

Departman, ikinci açıklamasında bir yaralının daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Hepsinin vurularak öldürüldüğünü ve aralarında Guatemala kimlik belgesi taşıyan en az altı kişinin bulunduğunu eklediler.

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Cinayetlerin Sinaloa uyuşturucu karteli ile Meksika-Guatemala Karteli arasındaki bölge hakimiyetiyle ilgili olduğu düşünülüyor. (Meksika-Guatemala Karteli, Sinaloa'nın en büyük rakibi Jalisco karteliyle bağlantılı.)

Kaçakçılık rotaları için “mücadele”

ABC News’un haberinde, bölgede insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığının daha kazançlı hale gelmesiyle, kartellerin kaçakçılık rotaları için mücadelesinin son bir yılda arttığı değerlendirmesi yer aldı.

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Chiapas eyaletinde artan şiddet, binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Mayıs ayında, Guatemala sınırından yaklaşık 125 km uzaktaki La Concordia'da düzenlenen bir mitingde çete üyeleri ateş açtı, belediye başkan adayının da içinde olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Bu saldırı, La Concordia'dan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Chiapas'ın Chicomuselo ilçesindeki bir köyde 11 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

10 gün kadar önce de Chiapas eyaletinde dağlarla çevrili dik sokaklarda yaşayan yaklaşık 10 bin Tila kasabasında beş saat süren bir çatışma çıktı. Çatışmanın ardından kasaba halkı evlerine saklanarak üç gün boyunca yardım gelmesini bekledi.

Askerlerin kasabaya gelmesinin ardından kasabanın yarısı, yaklaşık 5 bin kişi, taşıyabilecekleri eşyaları alıp evlerini terk etti. Bu, 1990'lardan bu yana Güney Meksika'da yaşanan en büyük insan yerinden edilmelerden biri oldu.

Ekvador’daki başkanlık seçimlerinden 10 gün önce, anketlerde önde görünen aday Fernando Villavicencio silahlı saldırıda öldürüldü. Öldürülmeden önce, Meksikalı kartel Sinaloa’dan tehdit aldığını açıklamıştı. Cinayeti, yine bir Meksikalı kartelle işbirliği yapan Ekvadorlu çete Los Lobos (Kurtlar) üstlenmişti.

(AS)

Meksika karteller
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