Meksika’daki ‘Z Kuşağı’ eylemleri sürüyor

Meksika’da, Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun 1 Kasım’daki Ölüler Günü etkinliği sırasında silahla öldürülmesinin ardından, kendilerini “Z Kuşağı” olarak adlandıran protestocular sokağa çıkmaya devam ediyor.

Protestocuların başlıca talepleri, adaletin sağlanması ve devletin suç ile şiddeti durdurmak için daha etkili önlemler alması.

Protestocular, dün (20 Kasım) yine Bağımsızlık Anıtı’nda toplanarak Zocalo Meydanı’na yürüdü.

Manzo, kartel şiddetine karşı açık sözlü duruşuyla tanınan Meksikalı bir politikacıydı; suikastı kitlesel protestoları tetikledi. Meksika İçişleri Bakanı, suikastın büyük olasılıkla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile bağlantılı olduğunu açıkladı. Manzo, son aylarda hayatının tehlikede olduğunu belirttiği videolar çekiyordu. Geçen sene de bir gazeteci, Manzo’yla röportaj yaptıktan hemen sonra öldürülmüştü.

“Carlos ölmedi, onu hükümet öldürdü”

Meksiko City’deki bir grup gösterici ise Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’un ikâmet ettiği Ulusal Saray çevresindeki çitleri yıktı ve “Carlos ölmedi, onu hükümet öldürdü” sloganları attı.

Reuters’a göre protestocular ile çevik kuvvet polisi arasında çatışmalar yaşandı ve polis, protestoları bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Meksiko City Kamu Güvenliği Sekreteri Pablo Vazquez, düzenlediği basın toplantısında, protestolarda 20 kişinin yaralandığını, 100’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Eylemler, Meksika genelinde, özellikle batıdaki Michoacan eyaleti de dahil olmak üzere sürüyor.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise protestoların arkasında muhalefetin olduğunu iddia ederek hareketi siyasi amaç taşıyan bir oluşum olarak nitelendiriyor.

