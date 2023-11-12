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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 10:44
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2023 10:45
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Meksika’daki kasırgada 50’den fazla kişi hayatını kaybetti

Acapulco kentini vuran kasırganın ardından bıraktığı çöp yığınları nedeniyle, salgın hastalık riski bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/12/meksikadaki-kasirgada-50den-fazla-kisi-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: AA

Meksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'da, 25 Ekim'de karayı vuran ve şehirde büyük yıkıma yol açan Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı.

Kasırganın kenti terk etmesinden sonra cadde ve sokakların mobilyalar, ev eşyaları ve atık torbalarıyla dolması nedeniyle bölge sakinleri kötü kokunun yanı sıra salgın hastalık riskiyle de mücadele ediyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, Acapulco'nun temizlenmesine yardım sağlanması için binlerce askerin görevlendirildiği bildirildi.

Biriken çöplerin salgın hastalıklara yol açabileceği endişesiyle yetkililerden yardım isteyen bölge halkı, çöplerin ve atık eşyaların bir an önce temizlenmesini istiyor. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hastalıkların önüne geçilmesi için şehrin dezenfekte edeceğini ve çöplerin kısa zamanda ortadan kaldırılacağı sözünü vermişti.

900 bin kişi etkilendi

Yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiği Otis Kasırgası'nda, 50'den fazla kişi hayatını kaybederken aynı zamanda büyük maddi hasar meydana geldi.

Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi ve bölgedeki oteller hasar alırken meskenler de elektriksiz kaldı.

BBC'nin haberine göre, Otis Kasırgası'nın ardından yağma olaylarına müdahale etmek için yaklaşık 17 bin asker ve polis görevlendirildi. (AS)

iklim krizi Meksika kasırga
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