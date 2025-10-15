ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 09:45
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 09:50
1 dk Okuma

Meksika’da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi

Son yılların en büyük sel felaketi olarak değerlendirilen yağışlarda 50 binden fazla ev hasar gördü.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meksika’da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Meksika Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü (CNPC) yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond’un neden olduğu şiddetli yağışlar sebebiyle can kaybının arttığı duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde ölenlerin sayısının 64’e, kaybolanların sayısının ise 65’e yükseldiği belirtildi.

Meteoroloji kurumları, aynı bölgedeki fırtınaların karıştırılmaması ve kamuoyuna bilginin daha kolay aktarılabilmesi için her yıl önceden belirlenmiş isim listeleri kullanır. Priscilla ve Raymond tropikal fırtına/kasırga sınıfına giren sistemlerdir ve her ikisi de Pasifik Okyanusu’nda (Meksika kıyılarında, doğu Pasifik havzasında) oluşmuş tropik siklonlardır.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında, eyaletlerde sel felaketinden etkilenenler için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Giysi, hijyen ürünleri, içme suyu ve gıda yardımlarının daha etkin ulaştırılması için yeni ekiplerin eyaletlere gönderildiğini söyleyen Sheinbaum, “Yeniden toparlanma çabalarında ve afetzedelere destekte tüm yüreğimizi ortaya koyacağız,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, son yılların en büyük sel felaketi olarak değerlendirilen yağışlarda 250 binden fazla kişi etkilendi, 50 binden fazla ev hasar gördü. (TY)

İstanbul
Meksika sel iklim krizi
