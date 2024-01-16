Meksika’da insan kaçakçılarının deposunda 726 kişi bulundu

Meksika’nın orta kesimindeki Tlaxcala eyaleti, San Antonio Cuaxomulco kasabasında, bir depoda tutulan göçmenler için polis operasyon düzenledi. Depoda 726 göçmen bulundu.

Mexico News Daily’nin Ulusal Göç Enstitüsü’nden aktardığına göre, göçmenler, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua ve Ekvador vatandaşı.

Kurtarılan göçmenler arasında 75 refakatsiz çocuk, 108 kadın, 399 erkek ve 45 aileden 144 kişinin yer aldığı belirlendi.

Tek başına seyahat eden yetişkinler göçmenlik işlemleri için yakındaki bir merkeze taşınırken, çocuklar ve aileler Ailenin Bütünsel Gelişimi Ulusal Sisteminin (DIF) yerel bir şubesine transfer edildi.

Dört insan kaçakçısı gözaltına alındı

Operasyon, ismini açıklamayan bir kişinin, depoya iki kamyonun gittiğini görüp polisi aramasının ardından başladı.

Depoda nöbet tutan dört insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Yerel basında çıkan haberlere göre göçmenler, iki kamyonla depoya götürüldüklerini ve nakliyeyi beklemek üzere orada bırakıldıklarını anlattı.

Sağlık göçmenleri grubu dehidrasyon ve şok nedeniyle tedavi etti ve sağlık durumlarının stabil olduğunu tespit etti.

Sekiz aylık hamile olan bir kadın hastaneye nakledildi.

Bu yıl kurtarılan üçüncü göçmen grubu

Mexico News Daily’nin yerel basından aktardığına göre, Tlaxcala'da insan kaçakçılığı ve seks kaçakçılığıyla uğraşan çok sayıda suç grubu faaliyet gösteriyor. Bu gruplar arasında, en az 2001 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde seks ticareti yapan Hernández Velásquez ailesi de yer alıyor.

Meksika üzerinden seyahat eden göçmenler, suç çeteleri tarafından fidye için kaçırılmaya karşı giderek daha savunmasız hale geliyor. Bu, Ocak ayı başında Tamaulipas'ta iki küçük grubun kurtarılmasının ardından bu yıl kurtarılan üçüncü göçmen grubu oldu.