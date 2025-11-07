Meksika: Kadın Cumhurbaşkanı, uğradığı tacizin ardından, cezaların ağırlaştırılmasını istedi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 5 Kasım Çarşamba günü, sokakta tacize uğraması sonrasında, cinsel tacizin ülke çapında bir federal suç sayılması çağrısında bulundu.

63 yaşındaki Sheinbaum, salı günü Başkanlık Sarayı yakınlarında halka açık bir etkinliğe katılmak için yürürken karşılaştığı destekçileriyle selamlaştığı sırada saldırıya uğradı. Sheinbauma arkadan yaklaşan bir erkek kolunu Cumhurbaşkanının omzuna doladı, diğer eliyle kalçasına ve göğsüne dokunarak boynundan öpmeye yeltendi.

Sheinbaum olayın başlangıcını göremediği ve neyle karşılaştığını kavrayamadığı için kendisine sarkıntılıkta bulunan adamla fotoğraf çektirip, bağırıp çağırmadan, soğukkanlılığını ve yüzündeki gülümsemeyi koruyarak kendisinden uzak tutmaya çalışırken, yardımcılarından biri araya girerek tacizciyi kovalamayı başardı.

Ancak 15-20 saniye süren olay sırasında hiçbir resmi ya da sivil koruma görevlisinin harekete geçmediği, Cumhurbaşkanının olayla kendi çabasıyla başa çıkmak zorunda kaldığı görüldü. Sheinbaum çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu kişi tamamen sarhoş bir şekilde yaklaştı (...) ancak daha sonra videoları izleyene kadar ne olduğunu anlayamadım," dedi.

Tacizci daha sonra tutuklandı ve cumhurbaşkanlığından AFP'ye yapılan açıklamada, başkentte ve yaklaşık 20 Meksika eyaletinde suç sayılan "taciz" iddiasıyla yargılanacağı doğrulandı. Taciz yasası, ahlaksız davranışları, elle tacizi ve onur kırıcı ve duygusal strese neden olan saygısız davranışları yasaklıyor.

Taciz yeniden gündemde

Olay, dikkatleri bir kez daha Meksika'nın kadınların güvenliği konusundaki sorunlu siciline çevirdi. Hak kuruluşları cinsel tacizin yaygınlığı ve kadın cinayetleri krizini gündeme taşıdılar.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 15 yaş ve üzerindaki Meksikalı kadınların yaklaşık yüzde 70'i hayatlarında en az bir kez cinsel tacize maruz kalıyor. BM, Meksika'da her gün ortalama 10 kadının öldürüldüğünü söylüyor.

Çelişkili yasalar

Sheinbaum Çarşamba günü, tacizci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve ülke çapındaki cinsel taciz yasalarını gözden geçireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı sabah düzenlediği basın toplantısında, "Şikayette bulunmazsam diğer Meksikalı kadınların hali ne olur? Başkana bu oluyorsa, ülkemizdeki tüm kadınlara neler olmaz?" dedi.

Meksika'nın 32 eyaleti ve kendisi de bir federal birim olan başkent Ciudad del Mexico'nun kendi ceza yasaları var. Ciudad del Mexico'da "taciz eden kişi için istenmeyen cinsel içerikli davranış" olarak tanımlanan "cinsel taciz" bir ila üç yıl arasında hapisle cezalandırılıyor.

Ancak cinsel taciz tüm eyaletlerde suç olarak kabul edilmiyor. Sheinbaum, gençliğinde benzer saldırılara maruz kaldığını da ekleyerek, "Bunun bir suç olarak kabul edilmesi için bir kampanya başlataca[klarını]" söyledi.

Feminist gruplar, bu tür olayların birçok Meksikalı kadın için günlük bir gerçeklik olduğunu vurgularken karşıtları halkla yakın temas kurma konusundaki ısrarı nedeniyle eleştiriler yönelttiler.

Süren kaygılara karşın Ciudad del Mexico'nun eski belediye başkanı olan Sheinbaum güvenliğini artırma önerilerini geri çevirdi: "Her zamanki gibi devam edeceğiz. Halka yakın olmalıyız," dedi.

(AEK)