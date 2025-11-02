ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2025 12:54
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2025 13:09
1 dk Okuma

Meksika'da market yangını: 23 kişi yaşamını yitirdi

Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo'da bir süpermarkette çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu 23 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

Meksika'da market yangını: 23 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Hermosillo'da süpermarkette çıkan yangına ilişkin ilk bilgileri Sonora Valisi Alfonso Durazo verdi.

Durazo, yerel saatle 15.00 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Yangın ve patlamanın sebebi henüz bulunamadı

Sonora Başsavcısı Gustavo Salas Chavez, 23 kişinin toksik gaz solumaları nedeniyle öldüğünü söylerken, henüz yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bulgu olmadığını ifade etti. Ancak yangın ve patlamanın sebebine dair açıklama yapılmadı.

Eyalet başsavcısı Salas, adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti. Sheinbaum, "Sonora Valisi Alfonso Durazo ile temasa geçerek gerekli her türlü desteği sağlamayı taahhüt ettim. İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodríguez'e, ailelere ve yaralılara yardım etmek üzere destek ekibi göndermesi talimatını verdim" dedi.

(NÖ)

